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Стрельба в новогоднюю ночь: Следственный комитет озвучил подробности громкого дела

05.01.2017 14:32 — Разное | Ежедневник  
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Стрельба в новогоднюю ночь: Следственный комитет озвучил подробности громкого дела

По версии следствия, минчанин, в которого выстрелил милиционер, пытался отнять у того табельное оружие.

По предварительным данным, в момент происшествия в крови хозяина квартиры находилось около 2 промилле алкоголя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Минску Алексея Климовича.

Сейчас 23-летний сержант милиции и 28-летний пострадавший находятся в военном госпитале. 

У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки. Сержант характеризуется с положительной стороны. Выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать, — говорится в официальном заявлении ГУВД Мингорисполкома.

О состоянии Андрея, хозяина квартиры, не сообщается. Ранее была информация, что он в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, в минской многоэтажке на пр. Любимова 1 января милиционер дважды выстрелил в хозяина квартиры. Против получившего огнестрельные ранения мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим правопорядок) УК.

Если вина Андрея будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Если проверка покажет, что милиционер, стрелявший в новогоднюю ночь, был неправ, его могут привлечь по ст. 147 УК «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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По версии следствия, минчанин, в которого выстрелил милиционер, пытался отнять у того табельное оружие.

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