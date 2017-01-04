Вечером 30 декабря близ Смолевич произошло смертельное ДТП: автомобиль сбил женщину, она погибла. При этом водителем автомобиля оказался сотрудник милиции.

Как сообщает «Еврорадио», происшествие произошло на на трассе Слобода-Новосяды, неподалеку от деревни Кривая Береза Смолевичского района. По предварительной информации, женщина могла переходить дорогу недалеко от пешеходного перехода, но это будет выяснять экспертное исследование. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

По информации журналистов, за рулем автомобиля был сотрудник милиции из Борисова, во всяком случае, об этом активно судачат на форумах в интернете. Неофициально эту информацию журналистам подтвердили: за рулем был сотрудник Борисовского РУВД, он был не на службе, был трезв и с места происшествия сбежать не пытался.