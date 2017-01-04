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Новое смертельное ДТП с участием сотрудника милиции
Вечером 30 декабря близ Смолевич произошло смертельное ДТП: автомобиль сбил женщину, она погибла. При этом водителем автомобиля оказался сотрудник милиции.
Как
По информации журналистов, за рулем автомобиля был сотрудник милиции из Борисова, во всяком случае, об этом активно судачат на форумах в интернете. Неофициально эту информацию журналистам подтвердили: за рулем был сотрудник Борисовского РУВД, он был не на службе, был трезв и с места происшествия сбежать не пытался.
Отметим, что 26 ноября близ Ляхович произошло другое
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Вечером 30 декабря близ Смолевич произошло смертельное ДТП: автомобиль сбил женщину, она погибла. При этом водителем автомобиля оказался сотрудник милиции.
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