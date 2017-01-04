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Белнефтехим просит в морозы не смешивать зимнее дизтопливо с летним

05.01.2017 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. В связи с резким похолоданием, специалисты концерта "Белнефтехим" рекомендуют водителям автомобилей использовать дизтопливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками.

Как сообщили Sputnik в ведомстве, необходимые резервы дизельного топлива ДТ-З-К5, класса 2 с предельной температурой фильтруемости минус 32 градуса созданы на предприятиях нефтепродуктообеспечения ПО "Белоруснефть".

"В применении зимнего дизельного топлива есть свои особенности, в частности, водителям автомобилей советуют заливать его в пустой бензобак", — заметили в концерне.

Там также обратили внимание, что список АЗС, реализующих данное топливо, доступен по ссылке на официальном сайте Белоруснефти.

На АЗС такое топливо обозначено значком "снежинка" на световых табло, его стоимость — 1,38 рублей за литр.

Кроме того, на всех АЗС ПО "Белоруснефть" имеется в розничной продаже керосин.

Как ранее сообщал Sputnik, годом ранее при наступлении в январе сильных морозов некоторые водители стали жаловаться на плохое качество дизтоплива, которое, якобы, не выдерживало 20-градусных морозов. По инициативе "Белнефтехима" Госстандарт провел проверку и выяснил, что все топливо, реализуемое на заправках концерна, соответствует заводским стандартам качества. Тогда же специалисты и автолюбители отмечали, что проблема — в остатках летнего топлива в баке или топливной системе автомобиля, именно эти остатки и приводят к "запарафиниванию" зимнего дизтоплива.

 
Теги: Минск
 
 
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Запасы зимнего дизтоплива, которое не замерзает до 32 градусов мороза, созданы нефтебазах Белоруснефти и доступны на АЗС. Заливать такое топливо нужно только в...

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