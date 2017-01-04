Минчанин Гордей 30 декабря приехал на Skoda в Национальный аэропорт Минск, чтобы забрать прилетевшую из Москвы знакомую. Пассажирку парень забрал быстро, но из-за затора на выезде не успел покинуть привокзальтную площадь аэропорта в течение первых 20 бесплатных минут и вынужден был заплатить 10 рублей за парковку. В такую же ситуацию попали и другие водители.



Фото: Юлия Альгерчик

— Я знал, что парковка в аэропорту бесплатная только первых 20 минут, потом придется платить. Поэтому заранее туда я не заезжал. Лишь когда созвонился с девушкой и узнал, что она уже вышла из здания аэропорта и готова сесть в машину, поехал на привокзальную площадь, — рассказал Гордей AUTO.TUT.BY.

В 22.00 автомобилист проехал через шлагбаум к зоне прилета, забрал свою приятельницу и быстро погрузил ее багаж в машину: на все ушло не более 5 минут. После чего автомобилист отправился на выезд.



Такую очередь увидел Гордей, когда выезжал с привокзальной площади аэропорта

— Перед выездом была огромная пробка. Все четыре полосы были заняты машинами, двигались они медленно. Задержка была еще из-за того, что касса на выезде всего одна.

Ближе к шлагбауму полосы для движения разделены бордюрами. Гордей уже максимально приблизился к кассе, когда заметил, что в крайнем правом ряду стоит ГАИ и пропускает машины, водители которых из-за затора могут не вложиться в 20 бесплатных минут стоянки.

— Конечно, мне надо было туда тоже переехать, но я не мог, мешали бордюры, стоящие спереди и сзади машины. Заранее я не заметил сотрудников ГАИ.

К шлагбауму автомобилист подъехал в 22.25 — т.е. не вложился в бесплатный лимит на 5 минут. Водитель попытался объяснить причину задержки сотрудникам аэропорта, взимающим плату за стоянку.

— Кассиры у шлагбаума посочувствовали, но сказали, что помочь ничем не могут. Я нашел администратора, объяснил, что около 10 минут стоял в заторе, но она и слушать ничего не хотела. Сказала оплачивать, и ушла.

Автомобилист был вынужден за 30 минут пребывания на территории Национального аэропорта Минск заплатить 10 рублей.





— Не один я попал в такую ситуацию. Слышал, как водители впереди меня тоже не успевали проехать всего на несколько минут, все ругались и были вынуждены платить.

Гордей, приехав домой, сразу отправил претензию в РУП «Национальный аэропорт Минск», но ответа пока нет.

— Может для кого-то 10 рублей это небольшая сумма, но для меня это все-таки не мелочь, — говорит Гордей. — Скорее всего, система оплаты за стоянку в аэропорту работает хорошо, когда очередей на выезде нет. Но когда прилетает очередной рейс и поток пассажиров очень большой, то люди не успевают выехать оттуда не по своей вине, а из-за плохой организации.



Фото: Юлия Альгерчик

Напомним, с 26 сентября 2016 года на территории РУП «Национальный аэропорт Минск» действуют новые правила въезда/выезда автомобилей на привокзальную площадь . До этого в течение 11 дней они действовали в тестовом режиме. При первом или втором посещении привокзальной площади аэропорта в течение календарных суток для автомобилей предоставляется время бесплатного пребывания — 20 минут с момента въезда. При последующих посещениях в течение календарных суток стоимость пребывания автомобиля оплачивается с момента въезда на привокзальную площадь аэропорта. В случае превышения времени бесплатного пребывания авто на привокзальной площади аэропорта за каждый час необходимо заплатить 10 рублей. Сразу после нововведения AUTO.TUT.BY знакомился к тем, как работают правила . Тогда в пресс-службе аэропорта сказали, что жалоб на изменившиеся правила от водителей на предприятие не поступало, но руководство готово к диалогу, если у кого-то есть предложения и замечания, но для этого надо обратиться письменно.

Информация, поступившая от нашего читателя Гордея, была передана в Национальный аэропорт Минск.

— За последнее время это первая жалоба, о которой мы узнали. Никакой информации по задержкам машин на выезде вообще не было, — ответили в пресс-службе. — Мы все время мониторим ситуацию — пробок не было. Возможно, произошедшая ситуация связана с тем, что были предпраздничные дни.

Вопрос об изменении для частных лиц бесплатного времени пребывания на территории привокзальной площади аэропорта в сторону его увеличения не рассматривается.

— Но мы готовы рассмотреть особые условия на въезд и выезд для предприятий, которые работают в аэропорту. Для этого надо обратиться к генеральному директору письменно.