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Из-за затора водитель не уложился в 20 минут бесплатной стоянки в аэрапорту. И заплатил как за час
Минчанин Гордей 30 декабря приехал на Skoda в Национальный аэропорт Минск, чтобы забрать прилетевшую из Москвы знакомую. Пассажирку парень забрал быстро, но из-за затора на выезде не успел покинуть привокзальтную площадь аэропорта в течение первых 20 бесплатных минут и вынужден был заплатить 10 рублей за парковку. В такую же ситуацию попали и другие водители.
— Я знал, что парковка в аэропорту бесплатная только первых 20 минут, потом придется платить. Поэтому заранее туда я не заезжал. Лишь когда созвонился с девушкой и узнал, что она уже вышла из здания аэропорта и готова сесть в машину, поехал на привокзальную площадь, — рассказал Гордей AUTO.TUT.BY.
В 22.00 автомобилист проехал через шлагбаум к зоне прилета, забрал свою приятельницу и быстро погрузил ее багаж в машину: на все ушло не более 5 минут. После чего автомобилист отправился на выезд.
— Перед выездом была огромная пробка. Все четыре полосы были заняты машинами, двигались они медленно. Задержка была еще из-за того, что касса на выезде всего одна.
Ближе к шлагбауму полосы для движения разделены бордюрами. Гордей уже максимально приблизился к кассе, когда заметил, что в крайнем правом ряду стоит ГАИ и пропускает машины, водители которых из-за затора могут не вложиться в 20 бесплатных минут стоянки.
— Конечно, мне надо было туда тоже переехать, но я не мог, мешали бордюры, стоящие спереди и сзади машины. Заранее я не заметил сотрудников ГАИ.
К шлагбауму автомобилист подъехал в 22.25 — т.е. не вложился в бесплатный лимит на 5 минут. Водитель попытался объяснить причину задержки сотрудникам аэропорта, взимающим плату за стоянку.
— Кассиры у шлагбаума посочувствовали, но сказали, что помочь ничем не могут. Я нашел администратора, объяснил, что около 10 минут стоял в заторе, но она и слушать ничего не хотела. Сказала оплачивать, и ушла.
Автомобилист был вынужден за 30 минут пребывания на территории Национального аэропорта Минск заплатить 10 рублей.
— Не один я попал в такую ситуацию. Слышал, как водители впереди меня тоже не успевали проехать всего на несколько минут, все ругались и были вынуждены платить.
Гордей, приехав домой, сразу отправил претензию в РУП «Национальный аэропорт Минск», но ответа пока нет.
— Может для кого-то 10 рублей это небольшая сумма, но для меня это все-таки не мелочь, — говорит Гордей. — Скорее всего, система оплаты за стоянку в аэропорту работает хорошо, когда очередей на выезде нет. Но когда прилетает очередной рейс и поток пассажиров очень большой, то люди не успевают выехать оттуда не по своей вине, а из-за плохой организации.
Информация, поступившая от нашего читателя Гордея, была передана в Национальный аэропорт Минск.
— За последнее время это первая жалоба, о которой мы узнали. Никакой информации по задержкам машин на выезде вообще не было, — ответили в пресс-службе. — Мы все время мониторим ситуацию — пробок не было. Возможно, произошедшая ситуация связана с тем, что были предпраздничные дни.
Вопрос об изменении для частных лиц бесплатного времени пребывания на территории привокзальной площади аэропорта в сторону его увеличения не рассматривается.
— Но мы готовы рассмотреть особые условия на въезд и выезд для предприятий, которые работают в аэропорту. Для этого надо обратиться к генеральному директору письменно.
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Из-за затора на выезде водитель не успел выехать с территории аэропорта в течение первых 20 бесплатных минут и вынужден был заплатить 10 рублей.
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