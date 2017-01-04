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Белорусские биатлонисты принимают участие в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!

05.01.2017 15:41 — Разное | Tut.by  
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В немецком Оберхофе мужским спринтом стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.


Фото: Биатлон Онлайн

С Домрачевой и без бойкота. В Оберхофе возобновляется Кубок мира по биатлону

Сборная Беларуси сегодня будет представлена четырьмя участниками: 5. Владимир Чепелин, 41. Роман Елетнов, 64. Максим Воробей, 86. Сергей Бочарников.

Главные фавориты получили следующие стартовые номера: 16. Арндт Пайффер, 17. Антон Шипулин, 18. Максим Цветков, 23. Мартен Фуркад, 24. Симон Эдер, 30. Антон Бабиков, 31. Джулиан Эберхард, 33. Йоханнес Бо, 34. Эмиль Хегле Свендсен, 37. Квентин Фийон-Майе, 40. Эрик Лессер, 44. Симон Шемпп, 45. Оле-Эйнар Бьорндален.

Всего на старт выйдут 106 биатлонистов.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн гонки.

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В немецком Оберхофе мужским спринтом стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.

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