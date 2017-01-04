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ГАИ: на дорогах Минска пока спокойно
05.01.2017 16:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Несмотря на заморозки и прошедшие снегопады ситуация на дорогах столицы остается спокойной, сообщил Sputnik начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
Циклон Axel ("Аксель") принес в Беларусь резкое похолодание и снегопады.
"Никакого всплеска аварий из-за погоды пока нет", — сказал Sputnik представитель столичной ГАИ.
Как отметил собеседник агентства, несколько раз инспекторы помогали оказавшимся в сложной ситуации автовладельцам: из-за мороза "глохли" дизельные авто. Однако пока это не частые случаи, отметил Зараник.
"Если температура воздуха опустится ниже 20 градусов мороза — тут уже водителям "дизелей" стоит быть осторожнее обычного. И ни в коем случае не пытаться отогреть замерший бак открытым пламенем. Такие случаи бывают", — отметил представитель УГАИ.
Собеседник Sputnik добавил, что одна из давних "классических" проблем — с отсутствием зимней "резины" на автомашинах — уже решена окончательно. Машин на не подходящих по сезону шинах уже практически нет.
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Сотрудники столичного управления Госавтоинспекции уже несколько раз помогали автолюбителям, оказавшимся из-за погоды в сложной ситуации.
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