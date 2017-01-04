МИНСК, 5 янв — Sputnik. Несмотря на заморозки и прошедшие снегопады ситуация на дорогах столицы остается спокойной, сообщил Sputnik начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.



© Фото: ГУВД Мингорисполкома ГУВД: мешающие уборке снега машины будут эвакуированы

Циклон Axel ("Аксель") принес в Беларусь резкое похолодание и снегопады. На работу общественного транспорта непогода повлияла , однако в целом на дорогах столицы ситуация остается спокойной, заверили в ГАИ.

"Никакого всплеска аварий из-за погоды пока нет", — сказал Sputnik представитель столичной ГАИ.

Как отметил собеседник агентства, несколько раз инспекторы помогали оказавшимся в сложной ситуации автовладельцам: из-за мороза "глохли" дизельные авто. Однако пока это не частые случаи, отметил Зараник.

"Если температура воздуха опустится ниже 20 градусов мороза — тут уже водителям "дизелей" стоит быть осторожнее обычного. И ни в коем случае не пытаться отогреть замерший бак открытым пламенем. Такие случаи бывают", — отметил представитель УГАИ.

Красный крест дал советы автомобилистам — что делать в сильные морозы >>

Собеседник Sputnik добавил, что одна из давних "классических" проблем — с отсутствием зимней "резины" на автомашинах — уже решена окончательно. Машин на не подходящих по сезону шинах уже практически нет.