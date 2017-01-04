МИНСК, 5 янв — Sputnik. Интернет-пользователи обратили внимание на майку американской певицы Ферги (Fergie) с русским поэтом Александром Пушкиным.

Клип на новую песню американской исполнительницы "Life Goes On" вышел в середине декабря и собрал чуть более семи миллионов просмотров. Для исполнительницы композиция стала вторым синглом с нового альбома — до этого она выпустила популярный трек "M.I.L.F. $".

Спустя несколько недель после премьеры клипа "Life Goes On" интернет-пользователи обратили внимание на то, что Ферги в нем одета в майку с портретом Александра Сергеевича Пушкина и строчкой его стихотворения "Не дай мне бог сойти с ума" — что примечательно, на русском языке. В самой песне также упоминается мотив сумасшествия.