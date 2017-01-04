Нападающий Дмитрий Мелешко покинул минскую «Юность». Контракт между хоккеистом и клубом расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт семикратных чемпионов Беларуси.



Дмитрий Мелешко. Фото: junost.org

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел 24 матча в белорусской экстралиге и набрал 23 (6+17) результативных очка при 4 минутах штрафа и показателе полезности «+21». Кроме того, он провел 7 игр в Кубке Беларуси (1+4) и 3 встречи в Лиге чемпионов (баллов за результативность не набирал).

В ноябре 2016-го «Юность» помещала Дмитрия Мелешко в список отказов, однако интереса к форварду белоруские клубы не проявили, и нападающий продолжил выступать за команду Михаила Захарова.

Минувшим летом Дмитрий Мелешко перешел в «Юность» из столичного «Динамо», за которое играл с сезона 2008/09 (с отлучкой в «Шахтер»).

Мелешко — выпускник школы «Юность», дебютировал в чемпионате Беларуси в составе представлявшей СДЮШОР дружину уже в 16-летнем возрасте. Привлекался в юношескую и молодежную сборные, играл на чемпионатах мира.

В 2000-м году перешел в ХК «Минск», позже ставший «Керамином». Был одним из ведущих форвардов столичной дружины и экстралиги. С 2005 года регулярно привлекался в ряды национальной сборной и участвовал в главных ее турнирах. В карьере Дмитрия — участие в девяти чемпионатах мира и Олимпийских играх-2010 в Ванкувере — 2 (2+0) очка в 4 матчах.

В сезоне 2005/06 отправился в уфимский «Салават Юлаев», в рядах которого за два сезона провел 103 матча и набрал 43 (28+15) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф. Далее был переход в московский «Спартак» — 48 встреч, 13 (5+8) баллов. Завершал сезон 2007/08 Мелешко в «Керамине» и помог команде стать чемпионом страны — для самого хоккеиста это был второй белорусский титул в карьере.

После образования КХЛ Мелешко оказался в «Сибири», за которую провел 24 поединка (1+3). Затем уже был переход в минское «Динамо»: в составе «зубров» в КХЛ нападающий провел суммарно 372 матча, набрав 105 (52+53) баллов.

Незадолго до расставания с Дмитрием Мелешко ряды минской «Юности» пополнил нападающий молодежной сборной Беларуси Андрей Белевич. 19-летний центрфорвард (родился 27 августа 1997 года) был признан лучшим игроком чемпионата мира в группе «А» дивизиона I, где белорусская «молодежка» заняла первое место и завоевала путевку в элитный дивизион. Белевич в 5 матчах турнира набрал 9 (6+3) очков.



Андрей Белевич. Фото: junost.org

Белевич является воспитанником СДЮШОР «Юность», в прошлом сезоне выступал за команду клуба в МХЛ-Б. Кроме того, играл за РЦОП «Раубичи» в высшей лиге чемпионата Беларуси, «Динамо-Шинник» в МХЛ и «Динамо-Раубичи» в МХЛ-Б, коллектив «U-20» в экстралиге в прошлом и нынешнем сезонах. В 24 матчах нынешнего чемпионата Беларуси Андрей набрал 22 (8+14) очка.