Главный банк страны вчера принял ряд важных решений для денежной сферы. Во-первых, скоро снизится ставка рефинансирования. Во-вторых, вырастут размеры обязательных отчислений с привлеченных валютных вкладов. FINANCE.TUT.BY разбирался, чего ожидать после этого на рынке кредитов и депозитов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Итак, ставка рефинансирования с 18 января снизится с 18% до 17% годовых. Очевидно, что этот шаг не последний: по планам правительства к концу года ставка должна составлять 16%. Второй шаг регулятора более значим для банков. С 1 февраля изменяются нормативы отчислений в фонд обязательных резервов. С привлеченных средств в рублях банки будут отчислять не 7,5%, а 4%. А вот с валютных — 11% вместо нынешних 7,5%. Привлекать валютные вклады как у населения, так и у юрлиц, будет уже не так выгодно.

«Если говорить просто, Нацбанк хочет, чтобы народ уже и думать забыл про этот доллар, — комментирует решение топ-менеджер одного из коммерческих банков. — С точки зрения таких показателей, как ЗВР, денежная масса, инфляция, у нас все хорошо, и решение Нацбанка логичное и верное. Но не стоит забывать, что в это же время экономического роста нет, склады загружены, продукция не продается, реальные доходы населения падают…»

По мнению банкира, вариантов у банков в свете принятых решений и сложившейся ситуации немного и вкладчикам придется смириться с дальнейшим снижением ставок, особенно по валютным депозитам.

По прогнозам, снижение ставок будет небольшим — в пределах 0,5% годовых. Но особой радости у участников рынка это, конечно, не вызывает.

«Банки и так пошли на существенное снижение ставок по вкладам, особенно по валютным, — подчеркивают в еще одном коммерческом банке. Напомним, сейчас ставки составляют максимум 4% годовых для безотзывных вкладов, 3% — для отзывных. — Дальнейшее их снижение приведет к сокращению валютных портфелей банков, а это негативный факт».

При этом, как говорят в большинстве банков, речь не идет о том, что «вкладчики побегут снимать депозиты в долларах, чтобы прятать их в кубышки». Здесь роль сдерживающего фактора сыграет введенный в прошлом году налог с процентов по так называемым коротким вкладам (или тем, которые снимают раньше срока окончания).

«По прошлому году мы видим однозначную тенденцию: растут безотзывные долгосрочные вклады в рублях, — напоминает представитель комбанка. — Думаю, в текущем году это продолжится. Ведь пока очевидно, что те, кто вложился в рубли в начале 2016 года, заработали больше, чем те, кто выбрал валюту».

По его словам, среди валютных вкладчиков выбор также идет в пользу долгосрочных вариантов: их используют уже скорее не для заработка, а именно для сбережения свободных средств.

Напомним, приток рублевых вкладов на фоне оттока валютных продолжается уже пять месяцев. Но не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что тренд этот уже не такой сильный.

А вот что касается кредитов, то банки не прогнозируют каких-то резких изменений: «Все мы помним, как свободно банки играли со ставками в конце прошлого года», — напоминают участники рынка.

По их мнению, определяющую роль в темпах дальнейшего снижения ставок по кредитам будет играть именно конкуренция, а не ставка рефинансирования как таковая. Например, накануне новогодних праздников акционные предложения обещали выдать деньги в долг под давно забытые для рынка 15−20% годовых. Напомним, еще в начале прошлого года многие брали кредиты под 45−55% годовых.