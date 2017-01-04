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"Чтобы и думать про этот доллар забыли". Как повлияют на вкладчиков последние решения Нацбанка
Главный банк страны вчера
«Если говорить просто, Нацбанк хочет, чтобы народ уже и думать забыл про этот доллар, — комментирует решение топ-менеджер одного из коммерческих банков. — С точки зрения таких показателей, как ЗВР, денежная масса, инфляция, у нас все хорошо, и решение Нацбанка логичное и верное. Но не стоит забывать, что в это же время экономического роста нет, склады загружены, продукция не продается, реальные доходы населения падают…»
По мнению банкира, вариантов у банков в свете принятых решений и сложившейся ситуации немного и вкладчикам придется смириться с дальнейшим снижением ставок, особенно по валютным депозитам.
По прогнозам, снижение ставок будет небольшим — в пределах 0,5% годовых. Но особой радости у участников рынка это, конечно, не вызывает.
«Банки и так пошли на существенное снижение ставок по вкладам, особенно по валютным, — подчеркивают в еще одном коммерческом банке. Напомним, сейчас ставки составляют максимум 4% годовых для безотзывных вкладов, 3% — для отзывных. — Дальнейшее их снижение приведет к сокращению валютных портфелей банков, а это негативный факт».
При этом, как говорят в большинстве банков, речь не идет о том, что «вкладчики побегут снимать депозиты в долларах, чтобы прятать их в кубышки». Здесь роль сдерживающего фактора сыграет введенный в прошлом году налог с процентов по так называемым коротким вкладам (или тем, которые снимают раньше срока окончания).
«По прошлому году мы видим однозначную тенденцию: растут безотзывные долгосрочные вклады в рублях, — напоминает представитель комбанка. — Думаю, в текущем году это продолжится. Ведь пока очевидно, что те, кто вложился в рубли в начале 2016 года, заработали больше, чем те, кто выбрал валюту».
По его словам, среди валютных вкладчиков выбор также идет в пользу долгосрочных вариантов: их используют уже скорее не для заработка, а именно для сбережения свободных средств.
Напомним, приток рублевых вкладов на фоне оттока валютных
А вот что касается кредитов, то банки не прогнозируют каких-то резких изменений: «Все мы помним, как свободно банки играли со ставками в конце прошлого года», — напоминают участники рынка.
По их мнению, определяющую роль в темпах дальнейшего снижения ставок по кредитам будет играть именно конкуренция, а не ставка рефинансирования как таковая. Например, накануне новогодних праздников акционные предложения обещали выдать деньги в долг под давно забытые для рынка 15−20% годовых. Напомним, еще в начале прошлого года многие брали кредиты под 45−55% годовых.
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Вчера главный банк страны принял ряд важных решений для денежной сферы. Во-первых, скоро снизится ставка рефинансирования. Во-вторых, вырастут размеры...
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