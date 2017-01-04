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Без рамок и кнопок: в Сети появилось вероятное изображение Samsung Galaxy S8

05.01.2017 17:16 — Разное | Tut.by  
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По одним данным, Samsung представит новый флагман Galaxy S8 в конце февраля на выставке MWC 2017 в Барселоне, по другим — в апреле в Нью-Йорке. А пока в Сети постоянно ходят слухи о новом топовом устройстве.

Одна из последних утечек информации — якобы «живое» фото Samsung Galaxy S8.


Отметим, что изображение с большой долей вероятности может оказаться чьей-то работой в графическом редакторе, однако оно выглядит вполне правдоподобным. В частности, уже не раз говорилось о том, что в Galaxy S8 корейская компания впервые откажется от кнопок под экраном.

Сразу бросаются в глаза очень тонкие рамки вокруг дисплея (это касается не только боковых, но и верхней и нижней рамок, что соответствует имеющимся слухам). На дисплее открыто меню настроек, оформленное в стиле нового пользовательского интерфейса Samsung Grace UX. Обращает на себя внимание и логотип, который переехал под дисплей.

Однако снимок вызывает и вопросы. Например, в меню Настройки скрыты наэкранные кнопки (впрочем, это можно объяснить активированным полноэкранным режимом). Так или иначе, нужно помнить, что даже если этот снимок не фейк, перед нами вполне может быть один из первоначальных прототипов гаджета, отличающийся от финальной версии.

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Источник: Samsung Galaxy S8 можно будет превратить в полноценный компьютер

 
 
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