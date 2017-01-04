Вокруг строительства Белорусской АЭС в Островце в последнее время развернулась большая полемика. Энергетические и экологические вопросы и опасения зачастую переходят в политические диалоги, в первую очередь, с Литвой.

Министерство иностранных дел Литвы накануне назначило дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам АЭС, строящейся в городе Островец. Белорусский МИД заявил, что будет приветствовать появление посла Литвы по вопросам строительства БелАЭС только в том случае, если он не будет политизировать вопрос.

Если литовской стороне для более эффективного диалога требуется координатор в стенах МИД, то это ее право, и это можно только приветствовать, отметил в четверг на брифинге в МИД официальный представитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик. Если же данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссии на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в этом случае, по его словам, это скорее контрпродуктивный шаг.

Между тем, в балтийском регионе с 70-х годов прошлого века уже функционирует одна из крупнейших в мире АЭС — Ленинградская (ЛАЭС). Находится она в городе Сосновый Бор, на берегу Финского залива. Специалист пресс-центра администрации этого города Алина Тищенко рассказала, как живется простым людям в непосредственной близости от мирного атома.

Собеседница Sputnik рассказала, что стереотипы восприятия атомной станции очень живы, даже в среде образованных людей. По ее словам, при словосочетании "атомная электростанция", у всех в сознании проявляются апокалиптические картины. На деле же все совсем не так.

"Жизнь в нашем городе всегда была особенной. Раньше это вообще был такой город будущего — уникальная архитектура, сохранение природы по максимуму. Каждую сосенку огораживали, чтоб не задеть, не вырубить", — рассказала специалист пресс-центра администрации Соснового Бора.

Само население этого города, по словам Алины Тищенко, особенное: много ученых, так, как кроме ЛАЭС, в городе есть еще несколько научно-исследовательских институтов. "Город отличается очень высоким интеллектуальным уровнем. Все эти люди приехали когда-то со всего Советского Союза" — подчеркнула собеседница Sputnik.

Она также отметила, что Сосновый Бор остается привлекательным для желающих применить себя в энергетике. Но есть и те, кто готов бросить мегаполис, ради жизни в Сосновом Бору не в поисках работы, а просто из любви к местам, где он расположен.

С 2014 года Сосновый Бор лишился статуса "закрытого" города для граждан России. Специальное разрешение на посещение требуется теперь только для иностранцев.

Полная версия беседы о жизни в атомгородке в аудиозаписи Sputnik Беларусь.