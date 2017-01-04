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Ставка по семейному капиталу выросла почти в 1,5 раза

05.01.2017 17:49 — Разное | Tut.by  
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Ставка по депозитам семейного капитала в 2017 году вырастет почти в 1,5 раза. Об этом сообщает Министерство финансов. В этом году, на средства, которые будут храниться на депозитных счетах многодетных семей, доход будут начислять по ставке 1,68567% годовых.

Размер процентной ставки по депозитам на семейный капитал привязан к ставке LIBOR. Минфин пересматривает ставку по капиталу каждый год. Ее размер устанавливается на уровне ставки LIBOR на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов, отмечают в Минфине.

В 2016 году ставка составляла 1,1780% годовых. Таким образом, доходность вырастет почти в 1,5 раза. В прошлом году ставка увеличилась в 2 раза.

Сумма, которую государство зачисляет на депозит «для многодетных» — 10 тысяч долларов. По последним данным Минтруда, за два года существования этого вида господдержки, за ним обратилось почти 30 тысяч семей.

Семейный капитал «заработал» в Беларуси с 1 января 2015 года. Право на поддержку имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум троим детям в семье не должно быть больше 18 лет. Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке.

 
 
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Минфин опубликовал размер процентной ставки по депозитам семейный капитал на 2017 год.

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