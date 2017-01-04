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Ставка по семейному капиталу выросла почти в 1,5 раза
Ставка по депозитам семейного капитала в 2017 году вырастет почти в 1,5 раза. Об этом
Размер процентной ставки по депозитам на семейный капитал привязан к ставке LIBOR. Минфин пересматривает ставку по капиталу каждый год. Ее размер устанавливается на уровне ставки LIBOR на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов, отмечают в Минфине.
В 2016 году ставка составляла 1,1780% годовых. Таким образом, доходность вырастет почти в 1,5 раза. В прошлом году ставка увеличилась в 2 раза.
Сумма, которую государство зачисляет на депозит «для многодетных» — 10 тысяч долларов. По последним данным Минтруда, за два года существования этого вида господдержки, за ним
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Минфин опубликовал размер процентной ставки по депозитам семейный капитал на 2017 год.
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