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Рябов: морозы ослабнут на следующей неделе
05.01.2017 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Сильные морозы, которые ожидаются в Беларуси в ближайшие три дня, ослабнут в начале следующей недели, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Ранее синоптики из-за резкого понижения температуры в стране после циклона Axel
"В начале следующей недели ожидается постепенное ослабление морозов", – сказал Рябов.
По его словам, в понедельник и вторник 9-10 января минимальная температура воздуха ночью составит –13..–20°С, при прояснениях до –25°С, днем – от –8 до –15°С, по юго-востоку Беларуси – от –3 до –7°С.
"11 января в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, ночью температура воздуха составит –7..–14°С, при прояснениях до –19°С, днем – –5..–12°С", – уточнил синоптик.
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Синоптики отмечают, что резкого потепления ждать не стоит – морозы будут уходить постепенно.
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