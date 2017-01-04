МИНСК, 5 янв – Sputnik. Сильные морозы, которые ожидаются в Беларуси в ближайшие три дня, ослабнут в начале следующей недели, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik Алексей Мальгавко Гидромет: на выходных температура понизится до –32°С

Ранее синоптики из-за резкого понижения температуры в стране после циклона Axel объявили по республике оранжевый уровень опасности .

"В начале следующей недели ожидается постепенное ослабление морозов", – сказал Рябов.

По его словам, в понедельник и вторник 9-10 января минимальная температура воздуха ночью составит –13..–20°С, при прояснениях до –25°С, днем – от –8 до –15°С, по юго-востоку Беларуси – от –3 до –7°С.

"11 января в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, ночью температура воздуха составит –7..–14°С, при прояснениях до –19°С, днем – –5..–12°С", – уточнил синоптик.