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На МКАД Mitsubishi вылетел в кювет и врезался в дерево

05.01.2017 17:59 — Разное | Tut.by  
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На внешнем кольце МКАД легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: ГАИ Советского района

— 5 января, около 14.00, водитель Mitsubishi ехал по МКАД со стороны Логойского тракта в направлении Долгиновского. При перестроении из третьей полосы во вторую он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево, — рассказала представитель ГАИ Советского РУВД Мария Ярмолинская.


Фото: ГАИ Советского района

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция просит автомобилистов соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость, воздержаться от резких маневров на дороге, быть внимательными.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
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Авария произошла 5 января, около 14.00, на внешнем кольце МКАД.

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