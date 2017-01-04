На внешнем кольце МКАД легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, сообщает агентство «Минск-Новости».



Фото: ГАИ Советского района

— 5 января, около 14.00, водитель Mitsubishi ехал по МКАД со стороны Логойского тракта в направлении Долгиновского. При перестроении из третьей полосы во вторую он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево, — рассказала представитель ГАИ Советского РУВД Мария Ярмолинская.



Фото: ГАИ Советского района

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция просит автомобилистов соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость, воздержаться от резких маневров на дороге, быть внимательными.