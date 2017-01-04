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На МКАД Mitsubishi вылетел в кювет и врезался в дерево
На внешнем кольце МКАД легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево,
— 5 января, около 14.00, водитель Mitsubishi ехал по МКАД со стороны Логойского тракта в направлении Долгиновского. При перестроении из третьей полосы во вторую он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево, — рассказала представитель ГАИ Советского РУВД Мария Ярмолинская.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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Авария произошла 5 января, около 14.00, на внешнем кольце МКАД.
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