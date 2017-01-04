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Появились первые кадры взрыва у здания суда в Измире

05.01.2017 18:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жертвами взрыва стал сотрудник суда и полицейский. Очевидцы сообщали о перестрелке у здания незадолго до взрыва.

Теракт совершили несколько человек. Двое из них были убиты в перестрелке с полицейскими. Правоохранительные органы ведут розыск как минимум еще одного террориста, который, как подозревается, взорвал начиненную взрывчаткой машину.

По информации турецких СМИ, турецкому радио и телевидению временно запретили освещение событий.

 
 
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Заминированный автомобиль взлетел на воздух у здания суда в турецком Измире, в результате погибли не менее двух человек и десять пострадали. Смотрите на видео...

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