|
Появились первые кадры взрыва у здания суда в Измире
05.01.2017 18:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Жертвами взрыва стал сотрудник суда и полицейский. Очевидцы сообщали о перестрелке у здания незадолго до взрыва.
Теракт совершили несколько человек. Двое из них были убиты в перестрелке с полицейскими. Правоохранительные органы ведут розыск как минимум еще одного террориста, который, как подозревается, взорвал начиненную взрывчаткой машину.
По информации турецких СМИ, турецкому радио и телевидению временно запретили освещение событий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заминированный автомобиль взлетел на воздух у здания суда в турецком Измире, в результате погибли не менее двух человек и десять пострадали. Смотрите на видео...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии