Жертвами взрыва стал сотрудник суда и полицейский. Очевидцы сообщали о перестрелке у здания незадолго до взрыва.

Теракт совершили несколько человек. Двое из них были убиты в перестрелке с полицейскими. Правоохранительные органы ведут розыск как минимум еще одного террориста, который, как подозревается, взорвал начиненную взрывчаткой машину.

По информации турецких СМИ, турецкому радио и телевидению временно запретили освещение событий.