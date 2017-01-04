Витебский туристический автобус 5 января по пути в Москву попал в ДТП на трассе М1 в Смоленской области. Авария произошла под Вязьмой. В аварии некто не пострадал. Однако пассажиров довезли до ближайшего автовокзала, а другой транспорт перевозчик не предоставил.

Об инциденте написал один из пассажиров автобуса в социальной сети в группе « Типичный Витебск ».

— Сегодня ночью, 5 января, на трассе М1 за Вязьмой в ДТП попал витебский туристический автобус — он наскочил на отбойник. Нас довезли до вокзала в городе Вязьма и там оставили. Другой транспорт, на котором можно было бы добраться до Москвы, перевозчик нам не предоставил. Лишь предложили отправится обратно в Беларусь. Несколько человек так и поступили, остальные добирались до Москвы своим ходом, — написал один из пассажиров автобуса Дмитрий. Он же выложил фото поврежденного транспорта.









Витебский перевозчик, которому принадлежит автобус, информацию о ДТП подтвердил.

— ДТП произошло около 2 часов ночи. При опережении у водителя нашего автобуса возникла неожиданная помеха и, чтобы уйти от столкновения, водитель наскочил на отбойник, разделяющий встречные потоки. На месте вызвали ГАИ. Мы посчитали, что оперативно выслать дополнительный автобус у нас не получится. На то, чтобы его найти и отправить уйдет 10−11 часов, а стоять людям и ждать непонятно где замену тоже не вариант. Пассажиров, которым нужно было попасть на работу в Москву, мы отвезли на вокзал в Вязьму, откуда они сами добирались до столицы. Часть людей — 8 пассажиров — вернулись в Беларусь, — прокомментировал аварию директор фирмы-перевозчика Алексей Мацкевич.

По его словам, тем, кто не смог оплатить билет до Москвы из Вязьмы, водители автобуса оплатили билеты. По возвращении, пассажиры собираются потребовать от перевозчика возврата денег за билеты.