Минск: виноват водитель фуры" title="Поляки об аварии автобуса Прага - Минск: виноват водитель фуры" class=""> Минск: виноват водитель фуры" title="Поляки об аварии автобуса Прага - Минск: виноват водитель фуры" class=""> /

ДТП произошло накануне около 17:00 возле польского города Клодзко, на автодороге №8. Произошло столкновение грузового автомобиля и туристического автобуса, который принадлежит белорусскому перевозчику. В автобусе ехали около 15 человек.

"В столкновении виноват водитель грузовика. У автобуса поврежден перед и лобовое стекло", — рассказала Sputnik владелица польской фирмы, занимавшейся эвакуацией белорусского автобуса, Изабелла Мродка.

Она уточнила, что в результате ДТП никто не пострадал.

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