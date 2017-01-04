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Поляки об аварии автобуса Прага - Минск: виноват водитель фуры
05.01.2017 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
ДТП произошло накануне около 17:00 возле польского города Клодзко, на автодороге №8. Произошло столкновение грузового автомобиля и туристического автобуса, который принадлежит белорусскому перевозчику. В автобусе ехали около 15 человек.
"В столкновении виноват водитель грузовика. У автобуса поврежден перед и лобовое стекло", — рассказала Sputnik владелица польской фирмы, занимавшейся эвакуацией белорусского автобуса, Изабелла Мродка.
Она уточнила, что в результате ДТП никто не пострадал.
Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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