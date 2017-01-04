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20-летний белорусский штангист дисквалифицирован за употребление сразу 4 видов допинга

05.01.2017 18:43 — Разное | Tut.by  
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20-летний белорусский штангист Станислав Ладорный дисквалифицирован на 4 года за употребление запрещенных препаратов. Как сообщает официальный сайт Национального антидопингового агентства, отсчет дисквалификации начался 4 ноября 2016 года.


Фото: газета Днепровец

Молодой спортсмен из Речицы основательно подошел к употреблению фармакологии - в его анализах обнаружены следы сразу 4 запрещенных препаратов - экзогенных ААС (метандиенон (S1.1A), анастрозола (S.4.), мельдония (S.4.) и эндогенных ААС (S1.1B).

Все результаты спортсмена, показанные в период с 8 сентября по 4 ноября 2016 года аннулированы.

 
 
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20-летний белорусский штангист Станислав Ладорный дисквалифицирован на 4 года за употребление запрещенных препаратов.

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