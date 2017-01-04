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20-летний белорусский штангист дисквалифицирован за употребление сразу 4 видов допинга
20-летний белорусский штангист Станислав Ладорный дисквалифицирован на 4 года за употребление запрещенных препаратов. Как сообщает официальный
Молодой спортсмен из Речицы основательно подошел к употреблению фармакологии - в его анализах обнаружены следы сразу 4 запрещенных препаратов - экзогенных ААС (метандиенон (S1.1A), анастрозола (S.4.), мельдония (S.4.) и эндогенных ААС (S1.1B).
Все результаты спортсмена, показанные в период с 8 сентября по 4 ноября 2016 года аннулированы.
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20-летний белорусский штангист Станислав Ладорный дисквалифицирован на 4 года за употребление запрещенных препаратов.
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