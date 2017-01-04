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Василий Жарко скромно наградил работников соцсферы

05.01.2017 18:38 — Разное | Ежедневник  
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Василий Жарко скромно наградил работников соцсферы

Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко вручил награды лучшим работникам социально-трудовой сферы.

Награждение состоялось 5 января на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников социальной защиты.

Василий Жарко зачитал поздравление Александра Лукашенко работникам системы соцзащиты с профессиональным праздником.

За многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение трудовых обязанностей, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социально-трудовых отношений почетной грамотой Совета Министров награждены начальник управления пенсионного законодательства Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите Гомельского горисполкома Елена Земляник. Вице-премьер вручил также благодарности премьер-министра шести работникам системы министерства.

Василий Жарко пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов, поблагодарил за преданность своему делу, беззаветное служение людям и понимание важности задач, стоящих перед системой Минтруда и соцзащиты, сообщает сайт Совмина Беларуси. 

 
 
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Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко вручил награды лучшим работникам социально-трудовой сферы.

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