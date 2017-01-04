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Василий Жарко скромно наградил работников соцсферы
05.01.2017 18:38 — Разное | Ежедневник
Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко вручил награды лучшим работникам социально-трудовой сферы.
Награждение состоялось 5 января на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников социальной защиты.
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Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко вручил награды лучшим работникам социально-трудовой сферы.
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