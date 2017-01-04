



Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко вручил награды лучшим работникам социально-трудовой сферы.

Награждение состоялось 5 января на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников социальной защиты.



Василий Жарко зачитал поздравление Александра Лукашенко работникам системы соцзащиты с профессиональным праздником.



За многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение трудовых обязанностей, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социально-трудовых отношений почетной грамотой Совета Министров награждены начальник управления пенсионного законодательства Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите Гомельского горисполкома Елена Земляник. Вице-премьер вручил также благодарности премьер-министра шести работникам системы министерства.



Василий Жарко пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов, поблагодарил за преданность своему делу, беззаветное служение людям и понимание важности задач, стоящих перед системой Минтруда и соцзащиты, сообщает сайт Совмина Беларуси.