﻿ В Сеть попал новый дизайн Windows 10. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Сеть попал новый дизайн Windows 10

05.01.2017 18:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Microsoft работает над обновлением дизайна пользовательского интерфейса Windows 10. Об этом сообщает The Verge.


Изображение: mspoweruser.com

Внутри компании нововведения называются Project Neon. В новом дизайне будет больше анимации и размытых элементов. Также в системе появится инструмент под названием Acrylic, который позволит разработчикам детально настроить внешний вид своих универсальных приложений.

«Большинство изменений, по всей видимости, станут незначительными дополнениями в разработке Windows 10, а не грандиозным ремонтом», — пишет обозреватель The Verge.


Изображение: mspoweruser.com

Изображение: mspoweruser.com

Издание предполагает, что Microsoft раскроет некоторые детали изменений в мае — через месяц после ожидаемого обновления Windows 10 Creators Update для существующих пользователей. По мнению эксперта The Verge, пользователи смогут увидеть новый дизайн уже в 2017 году.

Читайте также:

Microsoft добавила командную строку Linux в Windows 10

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом дизайне будет больше анимации и размытых элементов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Поляки об аварии автобуса Прага - Минск: виноват водитель фуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика