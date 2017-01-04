Microsoft работает над обновлением дизайна пользовательского интерфейса Windows 10. Об этом сообщает The Verge .



Изображение: mspoweruser.com

Внутри компании нововведения называются Project Neon. В новом дизайне будет больше анимации и размытых элементов. Также в системе появится инструмент под названием Acrylic, который позволит разработчикам детально настроить внешний вид своих универсальных приложений.

«Большинство изменений, по всей видимости, станут незначительными дополнениями в разработке Windows 10, а не грандиозным ремонтом», — пишет обозреватель The Verge.



Изображение: mspoweruser.com



Изображение: mspoweruser.com

Издание предполагает, что Microsoft раскроет некоторые детали изменений в мае — через месяц после ожидаемого обновления Windows 10 Creators Update для существующих пользователей. По мнению эксперта The Verge, пользователи смогут увидеть новый дизайн уже в 2017 году.

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