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Беларусь ограничила поставки птицы из Украины
05.01.2017 19:22 — Разное | Ежедневник
Из-за птичьего гриппа ограничены поставки мяса птицы из Черновицкой области Украины, а также инкубационного яйца, переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы и другой аналогичной продукции.
Об этом сообщили
В этой связи с 5 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.
Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этой области Украины отменяются.Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения, протекающая с различной степенью тяжести (от бессимптомной инфекции до тяжелых генерализованных форм септицемии). Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы,.
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Из-за птичьего гриппа ограничены поставки мяса птицы из Черновицкой области Украины, а также инкубационного яйца, переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и...
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