|
Минское "Динамо" играет с череповецкой "Северсталью". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч домашней серии в Континентальной хоккейной лиги.
Соперник «зубров» — один из аутсайдеров Западной конференции — череповецкая «Северсталь». Команда потеряла практически все шансы на плей-офф и опережает лишь рижское «Динамо».
Минчане же, наоборот, набрали отличную форму, выиграв шесть матчей подряд, причем позавчера одолели лидера КХЛ — питерский СКА — 5:4.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн встречи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" проводит сегодня второй матч домашней серии в Континентальной хоккейной лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии