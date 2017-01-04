|
Тренер сборной Беларуси рассказал, почему Скардино не выйдет на старт спринта в Оберхофе
Главный тренер национальной команды Беларуси Юрий Альберс прокомментировал причину, по которой Надежда Скардино 6 января не выступит в спринтерской гонке на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе,
— В ходе учебно-тренировочного сбора в Рамзау Надежда переболела простудным заболеванием. Врач национальной команды не рекомендует ей сейчас выходить на старты, но к тренировкам она уже приступила. В воскресенье Надежда планирует выступить в масс-старте, если будет входить в 30 сильнейших в общем зачете Кубка мира, — сказал Юрий Альберс.
В спринтерской гонке, которая стартует 6 января в 16.15 по минскому времени, выступят всего 4 белорусские биатлонистки под такими стартовыми номерами:
№ 11 Дарья Юркевич
№ 44 Ирина Кривко
№ 50 Дарья Домрачева
№ 84 Надежда Писарева.
Всего на стартвыйдет 91 биатлонистка.
4-й этап Кубка мира. Оберхоф (Германия)
6 января
Спринт. Женщины, 7,5 км. 16.15.
7 января
Преследование. Мужчины, 12,5 км. 13.30
Преследование. Женщины, 10 км. 16.40.
8 января
Масс-старт. Мужчины, 15 км. 14.30.
Масс-старт. Женщины, 12,5 км. 16.40.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер национальной команды Беларуси Юрий Альберс прокомментировал причину, по которой Надежда Скардино 6 января не выступит в спринтерской гонке на 4-м...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии