Главный тренер национальной команды Беларуси Юрий Альберс прокомментировал причину, по которой Надежда Скардино 6 января не выступит в спринтерской гонке на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.

— В ходе учебно-тренировочного сбора в Рамзау Надежда переболела простудным заболеванием. Врач национальной команды не рекомендует ей сейчас выходить на старты, но к тренировкам она уже приступила. В воскресенье Надежда планирует выступить в масс-старте, если будет входить в 30 сильнейших в общем зачете Кубка мира, — сказал Юрий Альберс.

В спринтерской гонке, которая стартует 6 января в 16.15 по минскому времени, выступят всего 4 белорусские биатлонистки под такими стартовыми номерами:

№ 11 Дарья Юркевич

№ 44 Ирина Кривко

№ 50 Дарья Домрачева

№ 84 Надежда Писарева.

Всего на стартвыйдет 91 биатлонистка.

4-й этап Кубка мира. Оберхоф (Германия)

6 января

Спринт. Женщины, 7,5 км. 16.15.

7 января

Преследование. Мужчины, 12,5 км. 13.30

Преследование. Женщины, 10 км. 16.40.

8 января

Масс-старт. Мужчины, 15 км. 14.30.

Масс-старт. Женщины, 12,5 км. 16.40.