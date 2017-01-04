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"Отвечаю за маленького человечка". Домрачева рассказала, кто присмотрит за дочкой во время гонок
Для Дарьи Домрачевой, пропустившей полтора сезона из-за мононуклеоза, а затем из-за беременности и рождения дочери, предстоящий 6 января
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— Вы возвращаетесь в большой биатлон. Какие чувства испытываете?
— Я очень взволнована и с нетерпением жду свою первую гонку. Я снова в деле. Очень хочу увидеться со всеми спортсменами и друзьями, почувствовать атмосферу биатлонной семьи.
— Вы следили за биатлоном во время паузы в профессиональной карьере?
— Я смотрела все соревнования, следила за разборками спортсменок и их формой. Но не переживала из-за того, что пропустила прошлый сезон. Я осознанно готова была к паузе в карьере еще до того, как узнала о мононуклеозе.
— За 18 месяцев вашего отсутствия многое изменилось. Вы вышли замуж, создали семью. Как вы изменилась как личность и как биатлонистка?
— Я не думаю, что эти события очень изменили меня как спортсменку. Я взяла паузу, чтобы выздороветь, и теперь снова голодна до побед, мои глаза светятся в предвкушении гонок. Конечно, события прошедшего года и появление на свет дочки изменили мое самоощущение. Быть мамой — это потрясающе! Приходя с тренировки и видя улыбку своей малышки, я моментально забываю об усталости. Это лучшая релаксация.
— Ваши переезды теперь будут в сопровождении маленького ребенка. Как планируете справляться?
— Конечно, проще путешествовать в одиночку и думать только о себе. Но теперь я несу ответственность еще за одного маленького человечка и думаю дважды, решая организационные вопросы. К счастью, у меня есть отличные помощники. В Оберхофе присутствует моя мама, а на следующий этап Кубка мира приедет няня. Так что во время тренировок и гонок я могу быть спокойна.
— Как проходили эти 18 месяцев без спорта?
— Я продолжала тренироваться, пусть и не так интенсивно, чаще встречалась с родственниками,
— В пятницу вы выступите в спринте. У вас есть какие-то ожидания от гонки или планируете лишь оценить собственную форму?
— Думаю, все же второй вариант. Хочу поскорее увидеть, на что способна.
— Когда вы решили, что вернетесь в большой спорт именно на этапе в Оберхофе?
— Во время беременности я старалась поддерживать форму и выполняла несложные нагрузки. Я хотела вернуться именно в Оберхофе. Мы с тренером дискутировали, где лучше стартовать — в Оберхофе или Рупольдинге. Но спустя месяц после рождения дочери заметили положительную динамику и решили не откладывать возвращение. Я соскучилась по соревновательному духу.
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Дарья Домрачева рассказала о своих ожиданиях и волнении перед гонками, а также о том, кто во время соревнований будет присматривать за малышкой Ксенией.
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