Для Дарьи Домрачевой, пропустившей полтора сезона из-за мононуклеоза, а затем из-за беременности и рождения дочери, предстоящий 6 января спринт в Оберхофе станет первым официальным стартом с марта 2015 года, когда она заняла 4-е место в масс-старте в Ханты-Мансийске и выиграла большой Хрустальный глобус. В интервью телеканалу Международного союза биатлонистов (IBU) белоруска рассказала о своих ожиданиях и волнении перед гонками, а также о том, кто во время соревнований будет присматривать за малышкой Ксенией.

Видео: IBU TV

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— Вы возвращаетесь в большой биатлон. Какие чувства испытываете?

— Я очень взволнована и с нетерпением жду свою первую гонку. Я снова в деле. Очень хочу увидеться со всеми спортсменами и друзьями, почувствовать атмосферу биатлонной семьи.

— Вы следили за биатлоном во время паузы в профессиональной карьере?

— Я смотрела все соревнования, следила за разборками спортсменок и их формой. Но не переживала из-за того, что пропустила прошлый сезон. Я осознанно готова была к паузе в карьере еще до того, как узнала о мононуклеозе.

— За 18 месяцев вашего отсутствия многое изменилось. Вы вышли замуж, создали семью. Как вы изменилась как личность и как биатлонистка?

— Я не думаю, что эти события очень изменили меня как спортсменку. Я взяла паузу, чтобы выздороветь, и теперь снова голодна до побед, мои глаза светятся в предвкушении гонок. Конечно, события прошедшего года и появление на свет дочки изменили мое самоощущение. Быть мамой — это потрясающе! Приходя с тренировки и видя улыбку своей малышки, я моментально забываю об усталости. Это лучшая релаксация.

— Ваши переезды теперь будут в сопровождении маленького ребенка. Как планируете справляться?

— Конечно, проще путешествовать в одиночку и думать только о себе. Но теперь я несу ответственность еще за одного маленького человечка и думаю дважды, решая организационные вопросы. К счастью, у меня есть отличные помощники. В Оберхофе присутствует моя мама, а на следующий этап Кубка мира приедет няня. Так что во время тренировок и гонок я могу быть спокойна.

— Как проходили эти 18 месяцев без спорта?

— Я продолжала тренироваться, пусть и не так интенсивно, чаще встречалась с родственниками, разрабатывала коллекцию спортивной одежды . Я постаралась, используя свой креатив, создать что-то по-настоящему классное. По-моему, я хороший специалист по спортивной экипировке. Я и сама ношу эту одежду на тренировках.

— В пятницу вы выступите в спринте. У вас есть какие-то ожидания от гонки или планируете лишь оценить собственную форму?

— Думаю, все же второй вариант. Хочу поскорее увидеть, на что способна.

— Когда вы решили, что вернетесь в большой спорт именно на этапе в Оберхофе?

— Во время беременности я старалась поддерживать форму и выполняла несложные нагрузки. Я хотела вернуться именно в Оберхофе. Мы с тренером дискутировали, где лучше стартовать — в Оберхофе или Рупольдинге. Но спустя месяц после рождения дочери заметили положительную динамику и решили не откладывать возвращение. Я соскучилась по соревновательному духу.