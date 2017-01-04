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МИД Беларуси отовится к полномасштабным переговорам по вступлению в ВТО
05.01.2017 21:13 — Разное | Ежедневник
Беларусь проведет в январе 2017 года полномасштабный раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Об этом говорится в опубликованном 5 января обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году.
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Беларусь проведет в январе 2017 года полномасштабный раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).
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