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МИД Беларуси отовится к полномасштабным переговорам по вступлению в ВТО

05.01.2017 21:13 — Разное | Ежедневник  
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МИД Беларуси отовится к полномасштабным переговорам по вступлению в ВТО

Беларусь проведет в январе 2017 года полномасштабный раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом говорится в опубликованном 5 января обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году.

"В соответствии с установками главы государства и правительства активизирован переговорный процесс по присоединению Республики Беларусь к Всемирной торговой организации (ВТО). Усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг", — отмечается в документе. 

Подчеркивается, что усилия Беларуси по активизации переговорного процесса нашли поддержку у большинства стран — членов ВТО.  "По итогам рассмотрения представленных белорусской стороной документов Секретариат ВТО подготовил и распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Республики Беларусь к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров. Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате", — указано в обзоре Министерства иностранных дел. 

Как сообщалось ранее, на совещании 29 марта 2016 года Александр Лукашенко поручил активизировать переговорный процесс по вступлению Беларуси в ВТО. 6 апреля премьер-министр Андрей Кобяков подписал распоряжение об активизации органами государственного управления работы по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации. Общую координацию переговорного процесса уполномочен осуществлять МИД.

 
 
Ссылка на источник 24
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Беларусь проведет в январе 2017 года полномасштабный раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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