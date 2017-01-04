



Беларусь проведет в январе 2017 года полномасштабный раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом говорится в опубликованном 5 января обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году.



"В соответствии с установками главы государства и правительства активизирован переговорный процесс по присоединению Республики Беларусь к Всемирной торговой организации (ВТО). Усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг", — отмечается в документе.



Подчеркивается, что усилия Беларуси по активизации переговорного процесса нашли поддержку у большинства стран — членов ВТО. "По итогам рассмотрения представленных белорусской стороной документов Секретариат ВТО подготовил и распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Республики Беларусь к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров. Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате", — указано в обзоре Министерства иностранных дел.



Как сообщалось ранее, на совещании 29 марта 2016 года Александр Лукашенко поручил активизировать переговорный процесс по вступлению Беларуси в ВТО. 6 апреля премьер-министр Андрей Кобяков подписал распоряжение об активизации органами государственного управления работы по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации. Общую координацию переговорного процесса уполномочен осуществлять МИД.