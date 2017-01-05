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Xiaomi представила безрамочный модульный телевизор Mi TV 4

05.01.2017 23:57 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi впервые провела собственную пресс-конференцию на выставке CES в Лас-Вегасе. Китайский производитель присоединился к Samsung, LG и Sony и представил новый топовый телевизор — Mi TV 4. Кроме того, была анонсирована белая версия безрамочного смартфона Mi Mix.

Во-первых, Mi TV 4 интересен своим дизайном — толщина в самой тонкой части составляет всего 4,9 мм, плюс к этому здесь практически нет рамок вокруг экрана.






Во-вторых, телевизор модульный. Вся электроника (процессор/память/входы) выведена в отдельный блок, дополнительно прилагается саундбар с 10 динамиками, 2 беспроводных колонки и сабвуфер.

При желании вы можете легко заменить каждый из этих модулей — например, если в будущем захотите экран с более высоким разрешением или более продвинутый процессор/аудиосистему.


Телевизор будет работать под управлением Android с фирменной «умной» надстройкой Patch Wall. Она будет анализировать историю ваших просмотров и интернет-поиска, чтобы предложить наиболее подходящие вам фильмы и сериалы.

Mi TV 4 будет предлагаться (пока только в Китае) в трех вариантах — с диагоналями 49, 59 и 65 дюймов. В самой топовой модификации он будет стоить менее 2000 долларов.

Кроме того, в ходе презентации Xiaomi анонсировала свой безрамочный смартфон Mi Mix в белом цвете.


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