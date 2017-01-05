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Лукашенко стал лучшим снайпером во втором матче своей команды на Рождественском турнире
Александр Лукашенко стал лучшим снайпером во втором матче команды президента Беларуси на XIII Рождественском международном турнире среди любителей хоккея, который проходит в Минске.
На льду «Чижовка-Арены» хозяева турнира обыграли разгромили команду Балкан — 14:7 (5:2, 2:2, 7:3).
Как сообщает официальный
Ворота команды Балкан поражали также Сергей Шитковский (2 раза), Николай Владыкин, Денис Курдеко, Сергей Заделенов (2), Вадим Бекбулатов, Алексей Крутиков, Максим Шиманский и Алексей Титовец.
У сборной Балкан забрасывали Мартин Миланов (2), Юре Внук (2), Деян Контреч, Кресимир Свигир и Драгош Йордаче. Самым результативным в составе балканцев стал Деян Контреч, набравший 4 (1+3) бомбардирских балла.
Отметим, что сборная Балкан является дебютантом Рождественского турнира. В ее составе есть игроки из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.
По итогам двух дней с 8 (5+3) очками Александр Лукашенко возглавляет список бомбардиров Рождественского турнира. На втором месте форвард сборной Финляндии Тони Мякиахо — 6 (5+1) очков.
5 января в группе «А» состоялся еще один матч. Команда ОАЭ разгромила Швейцарию — 6:1. За команду ОАЭ, кроме арабов, на турнире выступают белорусы Артем Каркоцкий и Виталий Савко, россиянин Артур Зайнутдинов, а также хоккеисты из Финляндии, Словении и Северной Америки.
Положение команд в группе «А»:
1. Беларусь — 4 очка (2 матча; разница шайб 21−10)
2. ОАЭ — 2 (2; 9−8)
3. Швейцария — 2 (2; 14−8)
4. Балканы — 0 (2; 9−27).
В группе «В» прошли два поединка:
Германия — Словакия — 1:6.
Россия — Финляндия — 4:4.
Положение команд в группе «В»:
1. Словакия — 4 (2; 18−1)
2. Финляндия — 3 (2; 15−7)
3. Россия — 1 (2; 4−16)
4. Германия — 0 (2; 4−17).
Россияне, трижды побеждавшие на Рождественском турнире, второй год кряду не сыграют в финале, досрочно утратив шансы на трофей. Сборную России в нынешнем году представляет хоккейный клуб «Самрау», созданный в 2014 году. Костяк команды составляют ветераны уфимского «Салавата Юлаева» и пермского «Молота».
На первом этапе команды разделены на две группы, они сыграют в один круг.
На втором этапе победители групп встречаются в матче за первое место, а команды, занявшие в своих группах вторые места, оспорят бронзу.
Календарь турнира
6 января
14.00 — ОАЭ — Балканы (МКСРК «Чижовка-Арена»)
15.00 — Россия — Германия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)
19.00 — Швейцария — Беларусь (МКСРК «Чижовка-Арена»)
19.00 — Финляндия — Словакия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)
7 января
13.00 — матч за третье место (МКСРК «Чижовка-Арена»)
18.00 — финальный матч (МКСРК «Чижовка-Арена»).
Команда Александра Лукашенко становилась победителем Рождественского турнира 9 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала команда России (2007, 2011, 2015).
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Александр Лукашенко стал лучшим снайпером во втором матче команды президента Беларуси на XIII Рождественском международном турнире среди любителей хоккея, который...
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