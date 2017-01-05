Александр Лукашенко стал лучшим снайпером во втором матче команды президента Беларуси на XIII Рождественском международном турнире среди любителей хоккея, который проходит в Минске.



Фото: president.gov.by

На льду «Чижовка-Арены» хозяева турнира обыграли разгромили команду Балкан — 14:7 (5:2, 2:2, 7:3).

Как сообщает официальный сайт Президентского спортивного клуба, Александр Лукашенко забросил в ворота соперника 4 шайбы — больше всех среди участников матча.

Ворота команды Балкан поражали также Сергей Шитковский (2 раза), Николай Владыкин, Денис Курдеко, Сергей Заделенов (2), Вадим Бекбулатов, Алексей Крутиков, Максим Шиманский и Алексей Титовец.

У сборной Балкан забрасывали Мартин Миланов (2), Юре Внук (2), Деян Контреч, Кресимир Свигир и Драгош Йордаче. Самым результативным в составе балканцев стал Деян Контреч, набравший 4 (1+3) бомбардирских балла.

Отметим, что сборная Балкан является дебютантом Рождественского турнира. В ее составе есть игроки из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.

По итогам двух дней с 8 (5+3) очками Александр Лукашенко возглавляет список бомбардиров Рождественского турнира. На втором месте форвард сборной Финляндии Тони Мякиахо — 6 (5+1) очков.



































5 января в группе «А» состоялся еще один матч. Команда ОАЭ разгромила Швейцарию — 6:1. За команду ОАЭ, кроме арабов, на турнире выступают белорусы Артем Каркоцкий и Виталий Савко, россиянин Артур Зайнутдинов, а также хоккеисты из Финляндии, Словении и Северной Америки.

Положение команд в группе «А»:

1. Беларусь — 4 очка (2 матча; разница шайб 21−10)

2. ОАЭ — 2 (2; 9−8)

3. Швейцария — 2 (2; 14−8)

4. Балканы — 0 (2; 9−27).

В группе «В» прошли два поединка:

Германия — Словакия — 1:6.

Россия — Финляндия — 4:4.

Положение команд в группе «В»:

1. Словакия — 4 (2; 18−1)

2. Финляндия — 3 (2; 15−7)

3. Россия — 1 (2; 4−16)

4. Германия — 0 (2; 4−17).

Россияне, трижды побеждавшие на Рождественском турнире, второй год кряду не сыграют в финале, досрочно утратив шансы на трофей. Сборную России в нынешнем году представляет хоккейный клуб «Самрау», созданный в 2014 году. Костяк команды составляют ветераны уфимского «Салавата Юлаева» и пермского «Молота».

На первом этапе команды разделены на две группы, они сыграют в один круг.

На втором этапе победители групп встречаются в матче за первое место, а команды, занявшие в своих группах вторые места, оспорят бронзу.

Календарь турнира

6 января

14.00 — ОАЭ — Балканы (МКСРК «Чижовка-Арена»)

15.00 — Россия — Германия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)

19.00 — Швейцария — Беларусь (МКСРК «Чижовка-Арена»)

19.00 — Финляндия — Словакия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)

7 января

13.00 — матч за третье место (МКСРК «Чижовка-Арена»)

18.00 — финальный матч (МКСРК «Чижовка-Арена»).

Команда Александра Лукашенко становилась победителем Рождественского турнира 9 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала команда России (2007, 2011, 2015).