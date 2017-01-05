В 2017 году Беларусь впервые в истории своей независимости возглавила субрегиональную европейскую организацию - Центрально-Европейскую инициативу. Прежде Беларусь возглавляла только международные структуры, которые действуют на постсоветском пространстве.

Титульной темой председательствования в ЦЕИ официальный Минск провозгласил содействие совместимости в большей Европе ("Promoting connectivity in a Wider Europe").

"Беларусь ставит целью уделять особое внимание теме совместимости в Европе в самом широком контексте, - заявляет МИД Беларуси. - Наряду с развитием транспортной и логистической инфраструктуры под этим мы подразумеваем гармонизацию стандартов и таможенных процедур, внедрение современных информационных технологий для упрощения торговли и развития трансграничных услуг, стимулирование предпринимательства вдоль путей основных транспортных коридоров и другие меры, которые направлены на создание “безбарьерной среды” на благо экономического и инвестиционного сотрудничества".

Минск намерен "придать новый импульс" сотрудничеству ЦЕИ с международными финансовыми институтами, в первую очередь с Европейским банком реконструкции и развития, содействовать развитию крупных инициатив, которые имеют важное значение для устойчивого экономического развития всего Европейского региона, как, например, китайский проект нового Шелкового пути.

Официальный Минск уверен, что председательство в ЦЕИ посодействует дальнейшей нормализации отношений с Евросоюзом.

Центрально-Европейская инициатива (ЦЕИ) создана Италией, Австрией, Венгрией и Югославией в 1989 году. Сегодня в состав ЦЕИ входят 18 стран: Албания, Беларусь (с июня 1996 года), Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина.