Ближайшие выходные не в пример предыдущим будут снежными и холодными. AFISHA.TUT.BY приготовила традиционный гид по событиям — под крышей и на свежем воздухе.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: все выходные с 12.00 до 22.00. Где: площадка у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сколько: бесплатно.

У Дворца спорта и на Октябрьской еще с середины декабря развернулись масштабные праздничные ярмарки. И если вы еще не пробовали фирменный глинтвейн и не отведали драники на фудкорте, то самое время это исправить.

Шашлыки, блины, калачи, чай, кофе — все это продается по гуманным ценам и дегустируется на месте под заводные новогодние хиты примерно 90-х.

На площадке у Дворца спорта работает «Минский международный Рождественский фестиваль», на котором можно купить продукты и сувениры из России и Прибалтики с отдельным «Литовским двориком». Но и это еще не все. Отвлечься от покупок можно в парке аттракционов, фотозоне и на развлекательной площадке.





Когда: с пятницы по воскресенье, в 19.15. Где: «Ракета». Сколько: 5 рублей.

Спрятаться от снега и мороза можно в кинотеатре. Тем более сейчас в «Ракете» показывают самый тихий из рождественских фильмов и самый рождественский из всех тихих и независимых.

Чарльза Покела называют «бруклинским Чеховым», его инди-фильм предельно поэтический, меланхолический и очень точный. Christmas, Again с обреченностью в голосе рассказывает о том, как больно терять и как новые приобретения порой не стоят одной утраты. Но пока вы еще с нами, заметим, что и надежду на рождественское чудо он тоже подарит.



Фото с сайта vsemalevichi.com

Когда: 6−7 января. Где: «Дом картин». Сколько: 5 рублей.

Полезная инициатива «Дома картин» для тех, кто всегда мечтал научиться рисовать. Не важно, сколько вам — 5 или 45 — 6 и 7 января за символическую плату у вас будет возможность почувствовать себя художником. Первый мастер-класс посвящен Дживья Сома Маше — художнику из индийского племени Варли. Вы будете создавать картины, используя простые формы: круги, квадраты и треугольники. Потом это назовут каким-нибудь умным словом, а вас — новатором.

Второй мастер-класс покажет и расскажет, что такое искусство коллажа, на основе творчества Ханны Хех. Она одной из первых начала делать фотомонтаж, разрезая фотографии и склеивая их по-новому. Наклеивая кусочки фотографий на бумагу, вы тоже получите нечто новое, а представления о коллажах расширите от тривиального инстаграмного до широкого искусного.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 6−7 января с 11.00 до 19.00. Где: Национальный центр современных искусств, пр-т Независимости, 47. Сколько: 6 рублей — взрослый, 3 рубля — детский.

Проект «Панна Doll’я» — это выставка авторской куклы, на которой можно посмотреть не только современные образцы, но и антикварные. Каждая кукла — поистине произведение искусства, поэтому запасайтесь временем — оно в музее пролетает незаметно. Параллельно на выставке покажут работы белорусских художников, в том числе и милейших персонажей Анны Силивончик.

Виртуальная экскурсия по выставке тут .



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 6 января с 23.00. Где: DIY Bar, ул. Зыбицкая, 6. Сколько: бесплатно.

Наши друзья из 34mag традиционно делают отличные душевные вечеринки. Первая в новом году пройдет в DIY Bar и обещает веселье до утра, гостеприимную атмосферу и безудержные танцы. Гарантировать обещанное берутся диджеи MICBEATZ и KORNEJ. Если увидите на танцполе кенгуру, не удивляйтесь. Сделайте вид, что это привет из нашумевшего сериала «Молодой папа», и порассуждайте над аллюзией с умным видом.



Фото с сайта s-dolina.by

Когда: 7 января, 10.00. Где: Логойск. Сколько: бесплатно.

Если вы всегда мечтали научиться стоять на борде, но слабо представляли, как и, собственно, зачем, в субботу представится бесплатный шанс разобраться. Магазин «Стихия» запускает обучение для новичков по катанию на сноуборде. Первое занятие планируется на ближайшую субботу, но имейте в виду, что придется оплатить дорогу до Логойска и ски-пасс.

Обязательна предварительная регистрация.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 7 января с 13.00 до 16.00. Где: парк им. Горького. Сколько: бесплатно.

Если вы хотели выбраться в Рождество на свежий воздух, а ехать в «Силичи» далеко, прогуляйтесь до парка Горького. Там вас ждут и концертная программа, и мастер-классы, силовое шоу, игры, конкурсы, клоуны, призы и все то, что поможет занять ребенка и перенаправить его энергию с себя на что-то/кого-то другого. Перекусить можно там же на месте, горячие напитки обещаны в любых количествах.



Фото с сайта kultprosvet.by

Когда: 7−8 января. Где: Белорусский государственный театр кукол. Сколько: 6 рублей 50 копеек.

Театр кукол — лучшее, что есть на столичном театральном горизонте. Поэтому если и приучать детей к прекрасному искусству, то здесь. Наш театральный эксперт Елена Мальчевская добавляет, что «любимый многими театралами тандем режиссера Игоря Казакова и художника Татьяны Нерсисян (в Минске хорошо помнят их могилевские спектакли „На дне“ Максима Горького и „Самый маленький самолет на свете“ Светланы Залесской-Бень) поставил „Рождественскую историю“ Чарльза Диккенса. Спектакль — альтернатива традиционным елкам заставляет задуматься над судьбой скряги Скруджа, совершив вместе с ним невероятно красивое путешествие (живой план, куклы разных систем, проекции, туман и настоящий снегопад) в прошлое, настоящее и будущее. А если в новом году вы собирались начать новую жизнь, „Рождественская история“ точно поможет вам быть решительнее в своих намерениях».



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 7 января, 23.00. Где: «Хулиган». Сколько: бесплатно.

По традиции просто: вечеринка в «Хулигане». За подробностями — по месту действия. Мы же добавим, что нет ничего лучше после застольных выходных, чем танцы до упаду. Более того, это еще и полезно: под техно при желании можно скинуть кило-другой, так что вы уж там не жалейте себя.





Когда: 8 января, 19.00. Где: Молодежный театр эстрады. Сколько: 15−20 рублей.

Самый душевный концерт выходных, на который мы рекомендуем идти с детьми. Ведь S°unduk — это некий симбиоз авторской песни, арт-рока, театрального представления и утренника. А задорная и энергичная Аня Хитрик не даст скучать. 8 января зрителей ждет премьерная программа «Зимняя» — а какая еще?