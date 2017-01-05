﻿﻿ Куда пойти в рождественские выходные: 10 событий под крышей и на свежем воздухе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Куда пойти в рождественские выходные: 10 событий под крышей и на свежем воздухе

06.01.2017 07:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ближайшие выходные не в пример предыдущим будут снежными и холодными. AFISHA.TUT.BY приготовила традиционный гид по событиям — под крышей и на свежем воздухе.

Праздничная ярмарка «Калядны кірмаш»


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: все выходные с 12.00 до 22.00.

Где: площадка у Дворца спорта и на Октябрьской площади.

Сколько: бесплатно.

У Дворца спорта и на Октябрьской еще с середины декабря развернулись масштабные праздничные ярмарки. И если вы еще не пробовали фирменный глинтвейн и не отведали драники на фудкорте, то самое время это исправить.

Шашлыки, блины, калачи, чай, кофе — все это продается по гуманным ценам и дегустируется на месте под заводные новогодние хиты примерно 90-х.

На площадке у Дворца спорта работает «Минский международный Рождественский фестиваль», на котором можно купить продукты и сувениры из России и Прибалтики с отдельным «Литовским двориком». Но и это еще не все. Отвлечься от покупок можно в парке аттракционов, фотозоне и на развлекательной площадке.

«Рождество, опять»


Когда: с пятницы по воскресенье, в 19.15.

Где: «Ракета».

Сколько: 5 рублей.

Спрятаться от снега и мороза можно в кинотеатре. Тем более сейчас в «Ракете» показывают самый тихий из рождественских фильмов и самый рождественский из всех тихих и независимых.

Чарльза Покела называют «бруклинским Чеховым», его инди-фильм предельно поэтический, меланхолический и очень точный. Christmas, Again с обреченностью в голосе рассказывает о том, как больно терять и как новые приобретения порой не стоят одной утраты. Но пока вы еще с нами, заметим, что и надежду на рождественское чудо он тоже подарит.

Мастер-классы по рисованию для детей и их родителей


Фото с сайта vsemalevichi.com

Когда: 6−7 января.

Где: «Дом картин».

Сколько: 5 рублей.

Полезная инициатива «Дома картин» для тех, кто всегда мечтал научиться рисовать. Не важно, сколько вам — 5 или 45 — 6 и 7 января за символическую плату у вас будет возможность почувствовать себя художником. Первый мастер-класс посвящен Дживья Сома Маше — художнику из индийского племени Варли. Вы будете создавать картины, используя простые формы: круги, квадраты и треугольники. Потом это назовут каким-нибудь умным словом, а вас — новатором.

Второй мастер-класс покажет и расскажет, что такое искусство коллажа, на основе творчества Ханны Хех. Она одной из первых начала делать фотомонтаж, разрезая фотографии и склеивая их по-новому. Наклеивая кусочки фотографий на бумагу, вы тоже получите нечто новое, а представления о коллажах расширите от тривиального инстаграмного до широкого искусного.

Выставка авторской куклы


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 6−7 января с 11.00 до 19.00.

Где: Национальный центр современных искусств, пр-т Независимости, 47.

Сколько: 6 рублей — взрослый, 3 рубля — детский.

Проект «Панна Doll’я» — это выставка авторской куклы, на которой можно посмотреть не только современные образцы, но и антикварные. Каждая кукла — поистине произведение искусства, поэтому запасайтесь временем — оно в музее пролетает незаметно. Параллельно на выставке покажут работы белорусских художников, в том числе и милейших персонажей Анны Силивончик.

Виртуальная экскурсия по выставке тут.

Вечеринка 34mag Hangover X-mas Party


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 6 января с 23.00.

Где: DIY Bar, ул. Зыбицкая, 6.

Сколько: бесплатно.

Наши друзья из 34mag традиционно делают отличные душевные вечеринки. Первая в новом году пройдет в DIY Bar и обещает веселье до утра, гостеприимную атмосферу и безудержные танцы. Гарантировать обещанное берутся диджеи MICBEATZ и KORNEJ. Если увидите на танцполе кенгуру, не удивляйтесь. Сделайте вид, что это привет из нашумевшего сериала «Молодой папа», и порассуждайте над аллюзией с умным видом.

Бесплатное занятие по сноуборду


Фото с сайта s-dolina.by

Когда: 7 января, 10.00.

Где: Логойск.

Сколько: бесплатно.

Если вы всегда мечтали научиться стоять на борде, но слабо представляли, как и, собственно, зачем, в субботу представится бесплатный шанс разобраться. Магазин «Стихия» запускает обучение для новичков по катанию на сноуборде. Первое занятие планируется на ближайшую субботу, но имейте в виду, что придется оплатить дорогу до Логойска и ски-пасс.

Обязательна предварительная регистрация.

Рождественский фестиваль семьи


Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 7 января с 13.00 до 16.00.

Где: парк им. Горького.

Сколько: бесплатно.

Если вы хотели выбраться в Рождество на свежий воздух, а ехать в «Силичи» далеко, прогуляйтесь до парка Горького. Там вас ждут и концертная программа, и мастер-классы, силовое шоу, игры, конкурсы, клоуны, призы и все то, что поможет занять ребенка и перенаправить его энергию с себя на что-то/кого-то другого. Перекусить можно там же на месте, горячие напитки обещаны в любых количествах.

«Рождественская история» в кукольном


Фото с сайта kultprosvet.by

Когда: 7−8 января.

Где: Белорусский государственный театр кукол.

Сколько: 6 рублей 50 копеек.

Театр кукол — лучшее, что есть на столичном театральном горизонте. Поэтому если и приучать детей к прекрасному искусству, то здесь. Наш театральный эксперт Елена Мальчевская добавляет, что «любимый многими театралами тандем режиссера Игоря Казакова и художника Татьяны Нерсисян (в Минске хорошо помнят их могилевские спектакли „На дне“ Максима Горького и „Самый маленький самолет на свете“ Светланы Залесской-Бень) поставил „Рождественскую историю“ Чарльза Диккенса. Спектакль — альтернатива традиционным елкам заставляет задуматься над судьбой скряги Скруджа, совершив вместе с ним невероятно красивое путешествие (живой план, куклы разных систем, проекции, туман и настоящий снегопад) в прошлое, настоящее и будущее. А если в новом году вы собирались начать новую жизнь, „Рождественская история“ точно поможет вам быть решительнее в своих намерениях».

Вечеринка «Номер» в «Хулигане»


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 7 января, 23.00.

Где: «Хулиган».

Сколько: бесплатно.

По традиции просто: вечеринка в «Хулигане». За подробностями — по месту действия. Мы же добавим, что нет ничего лучше после застольных выходных, чем танцы до упаду. Более того, это еще и полезно: под техно при желании можно скинуть кило-другой, так что вы уж там не жалейте себя.

Концерт группы S°unduk


Когда: 8 января, 19.00.

Где: Молодежный театр эстрады.

Сколько: 15−20 рублей.

Самый душевный концерт выходных, на который мы рекомендуем идти с детьми. Ведь S°unduk — это некий симбиоз авторской песни, арт-рока, театрального представления и утренника. А задорная и энергичная Аня Хитрик не даст скучать. 8 января зрителей ждет премьерная программа «Зимняя» — а какая еще?

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY приготовила традиционный гид по событиям - под крышей и на свежем воздухе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Xiaomi представила безрамочный модульный телевизор Mi TV 4
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика