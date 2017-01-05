Если выпавший снег не радует водителя, значит он просто не умеет по нему ездить! AUTO.TUT.BY вместе с экспертом по безопасному вождению Юрием Красновым подготовил наглядные видеоуроки для тех, кто хочет познать все секреты быстрой и безопасной езды по зимним дорогам.

Наиболее популярным типом привода на современных легковых автомобилях является передний. Но и с ним не все водители могут справиться. Что уж говорить про задний или полный привод. Наши видеоуроки помогут понять принципы управления автомобилем на всех типах привода.

Пе редний привод

Эксперт по безопасному вождению Юрий Краснов уверен: переднеприводные автомобили столь же предсказуемы, как и все остальные. Нужно просто знать, чего от них ожидать и как выходить из сложных ситуаций на зимней дороге. А вот неправильные действия водителя могут стать причиной серьезной аварии.





- Если у переднеприводного автомобиля происходит снос передней оси — водитель должен сбросить газ для того, чтобы прижать передние колеса к поверхности, — советует преподаватель учебного отдела «Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов» департамента охраны МВД РБ Юрий Краснов. - После того как вы сбросите газ, у вас увеличится нагрузка на передние колеса, и сцепление с дорогой будет более эффективным.

Видеоурок по езде на переднем приводе

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Полный привод

Нюансы управления автомобилем со всеми ведущими колесами зависят от конструкции и принципа работы полного привода. Но для любых автомобилей есть общие правила, которых следует придерживаться.





Проявление преимуществ полного привода особенно заметно на скользкой дороге. Но эксперт по безопасному вождению Юрий Краснов предупреждает: полный привод вне конкуренции только тогда, когда нажата педаль газа.

— Если полноприводный автомобиль пошел в занос — водитель должен плавно повернуть руль в сторону заноса и держать педаль газа в том же положении, что и до заноса, — советует эксперт Юрий Краснов. — Полноприводный автомобиль сохраняет контроль лишь при достаточной тяге.

Видеоурок по езде на полном приводе

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Задний привод

«С управлением автомобилем с задним приводом зимой — беда». Так говорят только те, кто никогда с ним не сталкивался. Эксперт Юрий Краснов уверен: заднеприводные автомобили столь же безопасны, как и все остальные. Нужно просто знать, чего от них ожидать и как выходить из сложных ситуаций на зимней дороге.





— Если заднеприводный автомобиль «пошел» в занос — ни в коем случае нельзя тормозить! Водитель должен без переключения передачи плавно снять ногу с педали газа и поворачивать рулевое колесо в сторону заноса задней оси, — рекомендует Юрий Краснов. - Как только автомобиль начал выходить из заноса — начинайте поворачивать колеса в нужном направлении движения. Если это необходимо — подкорректировать траекторию движения автомобиля.

Видеоурок по езде на заднем приводе

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Всегда и всем: о чем нужно помнить на зимней дороге?

Вождение автомобиля зимой должно быть плавным. Это относится к работе всеми органами управления.



Выезжая на дорогу, не забывайте: даже чистый и сухой, на первый взгляд, асфальт может таить в себе опасность. Самые опасные участки — те, где происходит частое торможение: перекрестки, мосты, путепроводы, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.



В гололед крайне нежелательно обгонять и опережать другие автомобили; если же такая необходимость возникла, нужно убедиться в отсутствии других транспортных средств и безопасности выполняемого маневра.



Особое внимание зимой нужно уделить выбору скорости и дистанции между автомобилями. На заснеженной дороге значительно уменьшается сцепление колес с дорогой и увеличивается тормозной путь. Исходя из этого, дистанция до движущегося впереди автомобиля должна быть в несколько раз больше, чем обычно.

При выборе скорости нужно учитывать погодные и дорожные условия, интенсивность движения, а также техническое состояние автомобиля.