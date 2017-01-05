По официальной статистике украинцы стали реже искать работу в Беларуси. Тем не менее трудовые мигранты из соседней страны по-прежнему востребованы в сельском хозяйстве, медицине и реже — в строительстве. FINANCE.TUT.BY просмотрел, на какие позиции предприятия готовы трудоустраивать украинцев, если соискатели не найдутся среди белорусов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта naviny.by.

Для украинцев в Беларуси в 2014 году ввели упрощенные правила трудоустройства. Так, президентским указом упростили процедуру получения разрешений на временное или постоянное проживание в нашей стране, а белорусских нанимателей освободили от уплаты госпошлины за выдачу разрешений на привлечение украинских работников. При этом работодатели «вправе принимать граждан Украины на работу без прохождения установленной процедуры признания документов об образовании, выданных учреждениями образования, иными организациями Украины».

Больше всего организаций, которые готовы принять на работу украинцев, находится в Витебской области, — 17. Предприятия ищут аграриев и медработников. Среди востребованных специалистов в сельском хозяйстве — ветврач (зарплата от 250 до 400 рублей), главный зоотехник (от 250 до 520 рублей), оператор машинного доения (250−300 рублей). Медики требуются в Оршу и Докшицы.

Из популярных вакансий — фельдшер- лаборант (больше 10 вакансий, зарплата от 310 до 370 рублей) и участковый врач-терапевт (10 вакансий, «получка» от 480 до 600 рублей).

В Витебской области 8 нанимателей готовы предоставить работникам жилье — дом, съемную квартиру или комнату в общежитии. Но в некоторых случаях с оговоркой — оно нуждается в ремонте.

Для сравнения: в Брестской области всего два нанимателя заявили о том, что готовы принять на работу украинцев. Два сельхозпредприятия из Ивацевичского района ищут водителя автомобиля, тракториста-машиниста, оператора по искусственному осеменению птицы. Всего — 8 вакансий. Зарплаты обещают от 350 до 500 рублей. Всем специалистам работодатели готовы предоставить жилье.

В Минской области ищут работников не только в сельское хозяйство и медицину, но и в строительство. К примеру, в Марьину Горку Пуховичского района требуется по 30 каменщиков и бетонщиков, 20 штукатуров и по 10 маляров и плотников. Специалистам готовы платить по 450 рублей в месяц. Предприятие «Белэнергострой» пытается найти в филиал «Управление строительством Минской ТЭЦ-5» в поселке Дружный бетонщиков (41 вакансия), арматурщиков (27), каменщика (7). Заработок — 400 рублей. Работникам обещают предоставить жилье.

Одно из самых денежных предложений — вакансия главного инженера в филиал Старобинского торфобрикетного завода в агрогородке Гацук Слуцкого района. Специалисту готовы платить 850 рублей. А вот инженеру по охране окружающей среды на этом же предприятии предлагают «получку» в 105 рублей на четверть ставки. Из бонусов — место в общежитии.

В Щучинский район на белорусско-голландское предприятие «Клубника Плантс», которое выращивает садовую землянику и малину, нужны 10 полеводов на зарплату в 230 рублей. Жилье наниматель не предоставляет.

Для работников культуры найдется несколько вакансий в Островце. В местный районный центр культуры и народного творчества готовы взять балетмейстера (на 250 рублей), а также на полставки аккомпаниатора и режиссера народного театра («получка» по 120 рублей). При этом специалистам придется самостоятельно решать жилищный вопрос. А в Октябрьский район требует заведующий сельским клубом на зарплату в 250 рублей. Жилье тоже не предоставляют.

К слову, в Октябрьском районе открыта дефицитная вакансия сторожа на сельхозпредприятии «Бумажкова-агро». «Получку» обещают в 300 рублей, из бонусов — комната в доме.

Какую работу украинцы ищут в Беларуси

За 9 месяцев прошлого года на работу в Беларусь приехало почти 4,8 тысячи украинцев. Мужчины чаще ищут у нас работу, чем женщины. Активнее всего соседи устраиваются по рабочим специальностям. В сельское хозяйство идут в 2,7 раза реже. А сфера обслуживания и торговля не пользуются популярностью у трудовых мигрантов из Украины.

Распределение трудящихся-мигрантов из Украины в январе-сентябре 2016 года по роду деятельности Рабочие Специалисты Работники, занятые в сельском хозяйстве Работники сферы обслуживания, торговли Руководители 2129 1415 796 242 172