В последние несколько лет мы не страдаем от затяжных морозов, но тем неожиданнее и сложнее переносить те несколько дней или недель, когда к нам приходит настоящая зима со снегом, морозом и ветрами. Сегодня поговорим о том, как защитить лицо в холода.



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Удивительно, но сильнее всего портит кожу лица даже не мороз в 20 градусов, а отопление в квартире. Ведь именно дома, в пересушенном воздухе, вы проводите большую часть своего времени. Поэтому неплохо бы подумать об увлажнении воздуха и не забывать проветривать квартиру. И не забывайте, что морозный воздух сам по себе достаточно сухой.

Умывание

Очищение кожи лица зимой должно быть максимально щадящим. Спрячьте до лучших времен пенки, мыло и средства, содержащие спирт. Даже обычная вода из-под крана — не лучший ваш друг в это время года. Она тоже может разрушить естественную защиту кожи — гидролипидную мантию.

Для умывания лучше применять мягкие тоники, мицеллярную воду, косметическое молочко. Эти средства сами по себе неагрессивны и щадят и без того чувствительную кожу.

Увлажнение и питание

Будьте осторожны с увлажняющими средствами — в мороз они могут быть опасны. Дело в том, что влага, содержащаяся в вашем обычном увлажняющем креме, может замерзнуть и травмировать кожу. Зимой правильнее всего пользоваться увлажняющими средствами перед сном. Нанесите их после душа за час-два до отхода ко сну. С утра лучше наносить на лицо плотные питательные средства, кроме того — самое время вспомнить про базы под макияж, даже если вы никогда ими не пользовались. Эти средства смогут защитить ваше лицо от травмирующих внешних воздействий. Помните, что наносить те или иные средства на лицо нужно не позже чем за 40 минут до выхода на мороз.



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Не забывайте про пилинг. Зимой идея использовать лишний раз скраб для лица кажется не слишком удачной. Однако если лицо шелушится, значит, на коже полно омертвевших клеток, оживлять которые при помощи масок и жирных кремов совершенно бесполезно. Избавьтесь от них, увлажняющая маска пригодится клеткам живым.

Не забывайте и про защиту от ультрафиолета. Кажется, что зимой солнечные лучи не просто не оказывают воздействия на кожу, но отсутствуют вообще. Но это не так. Зимой стоит пользоваться продуктами, которые имеют по крайней мере SPF20.

При минусовой погоде не стоит наносить макияж с помощью сухой косметики, лучше использовать жирные румяна, жидкую подводку и кремообразные тени для век. Непосредственно перед выходом на улицу припудрите лицо тонким слоем рассыпчатой пудры.

Смените средства ухода на более жирные. Вместо лосьона или молочка для тела — крем или масло. Вместо обычного геля для умывания — крем-гель.

Проводите меньше времени под горячим душем. Как ни жаль, за удовольствие погреться под струей горячей воды приходится платить: это вредит защитному барьеру кожи.



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Пейте больше жидкости. Выпивать не меньше восьми стаканов воды в день — обычный совет, который дают врачи и косметологи. И совет очень дельный: кожа должна получать влагу не только снаружи, но и изнутри.

Ешьте продукты, содержащие ненасыщенные жирные кислоты. Лосось и скумбрия, растительные масла, орехи и авокадо — все это прекрасные источники омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот, необходимых для нормальной работы всех систем организма, в том числе и для выработки кожных липидов.