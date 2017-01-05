Татьяна Тихомирова — один из первых и лучших белорусских свадебных фотографов. Благодаря Татьяне появились стильные кадровые «фишки»: от воздушных полетов фаты до ярких музыкальных фотоисторий любви.

Своим появлением в свадебной индустрии она поборола стереотип, бытующий в Беларуси еще лет 15 назад, о том, что фотограф — исключительно «бородатый дядька с фотоаппаратом». Ее фотографии узнаваемы, а мастерство и профессионализм востребованы далеко за пределами страны.





Татьяна — победитель различных фотоконкурсов, лучший свадебный фотограф года дважды, основатель премии RBWPA для белорусских фотографов, арт-терапевт центра Art Now. Ее негласный девиз по жизни: «Любить жизнь и учить любить свою жизнь других».

О том, каким удивительным и даже метафизическим может быть творческий путь человека, насколько краски важны не только в искусстве, но и жизни (а жизнь и есть искусство!) — в этом материале.





Оглядываясь назад, героиня замечает, что в начале пути она, как и многие ее увлеченные чем-то друзья и знакомые, жила только энергией и любовью к своему делу. Однако со временем пришло осознание, что этого отнюдь не достаточно. Секрет успеха — самоорганизованность и профессионализм, без которых рабочий энтузиазм — просто фантом.

Серьезный профессиональный опыт Татьяна получила в штатах в 2003 году, когда поехала работать по студенческой программе Work and Travel:

— Абсолютно случайно я нашла работу фотографа в одном из агентств. В отличие от Беларуси, в то время в США уже практиковали командную работу на свадьбе. К примеру, на съемочной площадке уже тогда нормой было 3−4 фотографа, 3 видеооператора, фотосъемка проводилась как во время свадьбы, так и в специально выделенный для этого день.

Фотография — не единственное занятие, которое увлекало героиню. В 18 лет она хотела получить первое образование психолога, но было понимание — рановато для серьезного погружения в эту профессию. С красным дипломом окончила университет культуры и искусств по специальности «менеджер-культуролог в сфере информационных технологий», а в психологию решила погружаться самостоятельно. Сегодня фотография и психология занимают равноценно важные места в жизни Татьяны и взаимодополняют друг друга.

— На ваш взгляд, какими личностными и профессиональными качествами следует обладать фотографу?

— Если раньше, лет 10−15 назад, чтобы тебя заметили, было достаточно иметь талант и почерк, то сейчас в эпоху интернета, быстрого потока информации, мало быть просто профессионалом. Важно иметь команду: фотографа, ассистента, стилиста, визажиста, даже помощника по продвижению. Эти люди должны работать в одной связке, понимать друг друга и стремиться к высокому результату.

Найти человека с неповторимым видением сегодня — редкость. Много способных, талантливых ребят хорошо копирующих модные течения.

— У вас много свадебных фото в движении. Долго ли приходится добиваться результата?

— Да, часто говорят, что мои работы отличает динамика. В работе я человек высокого результата. Знаю, чего хочу и как это сделать (улыбается). Хотя бывают кадры, требующие повтора. Но я требовательна в работе — к себе в первую очередь.

Требовательность к себе стоила ей, как выражается героиня, «по молодости лет» сотни бессонных ночей.

— Фотографы — страшные трудоголики. И по молодости не понимаешь, как важен отдых и режим. Поэтому сейчас я сплю минимум 8 часов в сутки. Если это не удается, днем стараюсь подремать минут 20.

















— За столько лет вы не стали любить фотографию меньше?

— Так бывает, что рано или поздно наступает пресыщение даже в любимом деле. На языке психологии это называется профессиональным выгоранием. Тогда очень сложно здраво оценивать свои работы — все кажется недостойным и бессмысленным. Так было со мной какое-то время. Но постепенно это перестало волновать. Я повзрослела. Да, эти же мысли приходят, но в другой форме: «А что я могу сделать лучше?». И теперь я понимаю: когда устаешь от какой-то деятельности, нужно на какой-то период переключиться на отдых или заняться чем-то другим.

Плохо для профессионала всегда находиться в зоне комфорта, не стремиться развиваться и говорить: «Да я гений! Все путем». Или когда, напротив, не перестаешь постоянно ругать свои работы и обесценивать первые фотографии. Мне кажется, необходимо с любовью, нежностью и уважением относиться к своему прошлому. Ценить его и помнить, что не все рождаются гениями. Многие успешные люди пришли к своей мечте через упорство, веру в себя, ежедневные упражнения, труд и оттачивание мастерства.









— Расскажите про вашу собственную премию профессиональной свадебной фотографии RBWPA.

— Я хотела создать профессиональную конкурирующую среду, которая объединила бы всех свадебных фотографов Беларуси. И дать участникам возможность испытать то, что испытала я, когда становилась лучшей. Во время создания премии нужно было поработать над многим: придумать систему, как это может происходить, найти партнеров, помощников. Первый год был особенно непростым. Впервые в своей жизни создать что-то масштабное с нуля и сделать это на высшем уровне.

Сегодня премии RBWPA три года. В ней 17 номинаций, главная из которых — это звание лучшего свадебного фотографа года. Это отличный стимул как для победителя, так и для участников расти, становиться лучше и «держать марку».

— Сейчас в вашей жизни большое место занимает и арт-терапия.

— Да, теперь я очень плотно занимаюсь психологией и арт-терапией. В Академии последипломного образования я получила второе высшее, обучалась также по программам разных мастеров, в том числе и у основателя арт-терапии в России Александра Копытина. Сегодня провожу занятия по арт-терапии как детские, так и взрослые, работаю волонтером в онкоцентре. На занятиях используем различные направления в арт-терапии, чаще всего изотерапию. Для людей это источник энергии, актуализации скрытых ресурсов, а также возможность получить расслабление, решить существующие запросы.

Справка: Арт-терапия (от англ. art, искусство) — направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на искусстве и творчестве. В узком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие на психоэмоциональное состояние пациента.





Героиня замечает:

— В арт-терапии есть направление фототерапия. Благодаря фотографии происходит глубокая работа с собой, своей жизнью, обращение к ресурсам своего рода, разрешение очень непростых запросов, возможность увидеть карту своей жизни и многое другое. Фотография сочетает в себе множество форм творческой деятельности, которые могут использоваться в ходе занятий в различных вариантах и сочетаниях, обеспечивая исцеляющее, гармонизирующее и развивающее воздействие на участников.

Арт-терапия мягко и деликатно, через творчество, помогает человеку обратить внимание на свой внутренний мир и найти путь к преодолению своих трудностей. Уникальность арт-терапевтических методов состоит в том, что они позволяют иметь дело с неосознанным, вытесненным материалом, когда есть «неудобные» чувства, осознавать которые трудно и больно. К тому же арт-терапия направлена на развитие чувственной стороны и интуиции, актуализации внутренних ресурсов личности. Благодаря интеграции в свою жизнь творчества человек обретает целостность, единство, здоровый дух, умение слышать и осознавать себя в системе «здесь и сейчас».

При этом фотография не ушла из моей жизни. Это часть меня. Как ребенок, который навсегда останется в жизни. В этой сфере мне есть еще куда расти и развиваться. И это меня увлекает.

— Посещают ли ваши занятия художники?

— Да, приходят. Сразу уточню: на занятиях арт-терапии не учат рисовать. Это вообще не имеет никакого значения. На одном из моих авторских занятий «Волшебное дерево», где мы работаем со своими истинными желаниями, создаем ресурсную картину, одна из художниц сказала, что получила колоссальное наслаждение от того, что создала что-то прекрасное совершенно интуитивно, а не на заказ, не думая о том, получится или нет. Выражайте себя, выходя за рамки, шаблоны и стереотипы! Это работает.





— А как можно заниматься арт-терапией и снимать стресс в домашних условиях?

— Дома можно использовать гуашь, пластилин или даже газету. И при помощи этих простых инструментов выразить свое состояние. Важно на время творчества попросить своих близких не беспокоить вас определенное время. В тишине или слушая приятную музыку, начать рисовать так, как ведет рука, брать цвета, которые хочется именно сейчас; лепить из пластилина любую фигуру. На это можно выделить 5−10 минут или же творить столько, сколько нужно, пока не «выльется» все накопленное. Здесь главное довериться себе, пойти за своими чувствами.

Также после напряженного дня можно хорошенько помять бумагу, резиновый мячик. Этот способ снятия стресса помогает и детям. Также людям любого возраста может быть полезен кинестетический песок. Дома песок можно заменить на емкость с крупой, в которую можно погружать руки. Это помогает снимать стресс и развивает чувствительность. Заштриховка объектов на бумаге способствует заземлению себя (обратная реакция выражению «выходить из себя»). Поэтому теперь так популярны альбомы «Антистресс».













— Какой вы видите себя через 10 лет?

-У меня программа расписана лет на 70−80. (Улыбается.) При этом я учитываю, что могут и будут происходить корректировки. Закидывая удочку в будущее, можно притянуть в свою жизнь необходимые изменения и события. Итак, через 10 лет я мама как минимум двоих детей, успешный тренер, психолог, арт-терапевт. Познаю и развиваюсь в других интересных мне направлениях. Буду всячески способствовать тому, чтобы все истинно желаемое было в моей жизни. И в этом я буду помогать другим. Чтобы как можно больше людей становились счастливыми!

О героине: 2016- 2014 — основатель Премии профессиональной свадебной фотографии в Беларуси RBWPA .

. 2013 — «Фотограф года» по итогам конкурса свадебной фотографии по версии photo-video.by .

. 2013 — Автор серии фотографий в проекте «Искусство быть настоящей».

«Искусство быть настоящей». 2010 — обладатель Event-премии «Красная морковь» как «Лучший праздничный фотограф» по версии потребителей.

2009 — «Лучший свадебный фотограф» по версии BWPA. Победитель в номинациях «Лучший в категории «Репортаж», «Лучший в категории «Постановка» в конкурсе Best Wedding awards of Belarus.

Best Wedding awards of Belarus. 2009 — Победитель ежегодного конкурса свадебной фотографии по версии АСФО России в номинации «Гости на свадьбе».

2008 — Победитель Международного летнего конкурса свадебной фотографии: 1 место в номинации «Прогулка», 2 место в номинации «Молодожены».

Имеет высшее культурологическое образование в сфере информационных технологий и второе высшее образование по специальности «практическая психология». Преподавала курс «основы фотографии», работала техником-технологом в отделе «Кино-Фото» во Дворце технического творчества и фотокорреспондентом в «Настаўнiцкай газеце».

Куратор и участник таких проектов, как «Леди Босс», BossLike, «Перевоплощение», «Идеальная невеста. Зима».