﻿ Дирижер о классике на Рождество и музыкальных вкусах молодежи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дирижер о классике на Рождество и музыкальных вкусах молодежи

06.01.2017 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым дирижер симфонического оркестра "Олимпия Классика" Михаил Снитко сравнил свой коллектив с футбольной сборной, похвастался солистами и рассказал о грандиозном рождественском концерте в Красном Костеле.

"Олимпия Классика" — это оркестр фестивального типа, поэтому он чем-то напоминает футбольную сборную. Мы стремимся приглашать к  участию музыкантов театра оперы и балета, государственного симфонического оркестра, как признанных мастеров, так и талантливую молодежь", — рассказал дирижер.

Ближайшее событие в афише оркестра "Олимпия Классика" — Рождественский концерт в столичном Костеле святых Симеона и Елены. В исполнении оркестра и солистов прозвучат  "Времена года" Вивальди и рождественские мелодии народов мира на разных языках.  Среди участников — лауреат международных конкурсов, номинант Фонда Спивакова по поддержке талантливой молодежи Виктор Попов.

Говоря об интересе современной молодежи к классической музыке, дирижер отметил, что в последнее время его личные надежды на лучшее значительно укрепились.

"Мы  в определенном долгу перед слушателем. Сейчас, когда много записей можно найти в интернете, конкурировать становится не просто. Но вместе с тем повышается и исполнительский уровень, что и вызывает интерес публики. Но все же хотелось бы, чтобы музыкальное образование стало более массовым", — добавил Михаил Снитко.

Полную версию беседы с дирижером симфонического оркестра «Олимпия Классика» Михаилом Снитко о Рождественском концерте в Красном костеле и интересе молодежи к классической музыке слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современные классические коллективы стараются идти навстречу слушателям – одновременно развлекают и просвещают публику широчайшим репертуаром от музыки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У расійскім горадзе 4 чалавекі выпілі алкагольны кактэйль "Тайм аўт" і памерлі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика