В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым дирижер симфонического оркестра "Олимпия Классика" Михаил Снитко сравнил свой коллектив с футбольной сборной, похвастался солистами и рассказал о грандиозном рождественском концерте в Красном Костеле.

"Олимпия Классика" — это оркестр фестивального типа, поэтому он чем-то напоминает футбольную сборную. Мы стремимся приглашать к участию музыкантов театра оперы и балета, государственного симфонического оркестра, как признанных мастеров, так и талантливую молодежь", — рассказал дирижер.

Ближайшее событие в афише оркестра "Олимпия Классика" — Рождественский концерт в столичном Костеле святых Симеона и Елены. В исполнении оркестра и солистов прозвучат "Времена года" Вивальди и рождественские мелодии народов мира на разных языках. Среди участников — лауреат международных конкурсов, номинант Фонда Спивакова по поддержке талантливой молодежи Виктор Попов.

Говоря об интересе современной молодежи к классической музыке, дирижер отметил, что в последнее время его личные надежды на лучшее значительно укрепились.

"Мы в определенном долгу перед слушателем. Сейчас, когда много записей можно найти в интернете, конкурировать становится не просто. Но вместе с тем повышается и исполнительский уровень, что и вызывает интерес публики. Но все же хотелось бы, чтобы музыкальное образование стало более массовым", — добавил Михаил Снитко.

Полную версию беседы с дирижером симфонического оркестра «Олимпия Классика» Михаилом Снитко о Рождественском концерте в Красном костеле и интересе молодежи к классической музыке слушайте на радио Sputnik Беларусь.