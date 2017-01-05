



Постановлением Совета министров от 04.01.2017 г. №4 установлен заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2017 году бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд.

Согласно документу, всего в Беларуси планируется заготовить 93,4 тыс.т отходов стекла и 260 тыс.т отходов бумаги и картона, сообщила пресс-служба Совмина.

Самые большие объемы отходов бумаги и картона предполагается собрать в Минске - 82 тыс.т. Гомельская область должна заготовить 36 тыс.т, Брестская - 34 тыс.т, Могилевская - 30 тыс.т, Витебская - 29 тыс.т, Минская - 25 тыс.т., Гродненская - 24 тыс.т.

Объемы поставки (сдачи) на переработку отходов стекла в Минске должны составить 20,7 тыс.т, Минской области - 15 тыс.т, Гомельской – 14,2 тыс.т, Брестской – 13,7 тыс.т, Витебской – 12,8 тыс.т, Могилевской – 11,4 тыс.т, Гродненской – 5,6 тыс.т.

Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд бумаги и картона определены Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также открытые акционерные общества ”Зеленоборское“ и ”Белгипс“; стекла – государственное торгово-производственное объединение ”Белресурсы“ – управляющая компания холдинга ”Белресурсы“, а также открытое акционерное общество ”Гродненский стеклозавод“, совместное закрытое акционерное общество ”Стеклозавод Елизово“ и производственное унитарное предприятие ”Белстеклопром“.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию работы облисполкомов, Минского горисполкома и государственных заказчиков по выполнению государственного заказа.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.