Когда речь заходит об идеальной паре, кто до недавнего времени первым приходил на ум? Конечно, пара Джоли-Питт. В 2016 году поклонники пары были ошарашены новостью об их разводе. Сегодня предлагаем вспомнить о самых громких звездных разводах прошлого года.

Анджелина Джоли и Брэд Питт



people.com

19 сентября общественность потрясло известие о расставании одной из самых эффектных и крепких голливудских пар. Сперва новость о разрыве подтвердил адвокат Энджи — Роберт Оффер, уточнив, что такое решение его клиентка приняла «во благо семьи», а затем комментарий дал и сам Брэд Питт. Актер опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о том, что ему очень жаль, что так вышло, но больше всего он боится, что давление прессы отразится на состоянии их детей.

Анджелина попросила оставить за ней право на опеку шестерых детей, уточнив, что Брэд сможет видеться с ними в любое время, а также сообщила о своем решении отказаться от алиментов.

Эмбер Херд и Джонни Депп



starhit.ru

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продлился всего 15 месяцев: пара поженилась 3 февраля 2015 года, а уже в мае 2016 года актриса подала на развод. Эпопея продлилась несколько месяцев, лишь в конце августа стороны смогли договориться об условиях расставания: актриса отозвала свой иск о домашнем насилии, а Депп согласился выплатить бывшей возлюбленной 7 миллионов долларов.

«Эмбер была рада прийти к соглашению. Все происходящее очень сильно эмоционально изматывало ее, ее семью и друзей. Джонни же с самого начала не хотел идти в суд. Будучи упрямыми людьми, Херд и Депп не хотели уступать просьбам друг друга. Эмбер долгое время держала в себе всю ту боль, которую ей принес Джонни, но ничего не говорила. Каждый раз, когда что-то случалось, он извинялся, и они шли дальше. Джонни не хотел, чтобы мир узнал обо всем этом», - говорили источники, близкие к паре.

Элис Ким и Николас Кейдж



favim.com

Брак с Элис Ким — третий по счету для 52-летней звезды. В 1995-м Кейдж, находившийся тогда на вершине славы, сочетался браком с Патрисией Аркетт. Отношения продлились шесть лет. Следующей супругой актера стала дочь Элвиса Пресли Лайза Мария. Этот брак выдержал только 109 суток.

В феврале 2004 года Кейдж познакомился с Элис Ким, которая на тот момент работала официанткой в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Уже через два месяца они поженились на ранчо в Северной Калифорнии. Через полтора года у супругов родился первенец, сын, которого назвали Кал-Эл.

Но в начале 2016 года супруги разъехались, вскоре Кейдж подал на развод. Причиной расставания стала супружеская неверность Ким.

Мартин Фриман и Аманда Аббингтон



spletnik.ru

В самом конце 2016 года звезда «Шерлока» Мартин Фриман объявил о расставании с коллегой по сериалу и матерью его детей, актрисой Амандой Аббингтон. Пара была вместе 15 лет.

Расставание с Амандой актер подтвердил в новом интервью Financial Times: «Я больше не с Амандой. Решение было абсолютно обоюдным — я всегда буду любить ее», подчеркнул Фриман. По всей видимости, расставание произошло еще некоторое время назад, но звезды успешно скрывали этот факт от СМИ, снимаясь вместе в 4 сезоне «Шерлока».

Аманда и Мартин познакомились в 2000 году на съемках фильма «Только мужчины» и начали встречаться в 2001 — их отношения продолжались 15 лет и за это время актеры успели дважды стать родителями: они воспитывают 10-летнего сына Джо и 8-летнюю дочь Грейс. Как будет решаться вопрос с опекой над совместными детьми звездной пары, пока неясно.

Помимо «Шерлока», за 15 лет романа Мартин Фриман и Аманда Аббингтон снялись вместе во многих других проектах — например, фильмах «Все вместе» и «Секс по обмену».

Ричард Гир и Кэри Лоуэлл



Fooz.ru

В октябре прошлого года завершился бракоразводный процесс между Ричардом Гиром и его экс-женой Кэри Лоуэлл, с которой он прожил долгих 11 лет. Тяжба между бывшими супругами длилась четыре года. Они никак не могли поделить свое состояние и определиться, кто будет официальным опекуном их сына Гомера.

Если вопрос с 16-летним подростком решился очень быстро, то раздел 120 миллионов долларов стал серьезной проблемой. Как паре удалось прийти к согласию, не сообщается, Ричард Гир и Кэри Лоуэлл, и тем более их адвокаты отказались рассказывать об условиях и подробностях заключенного между ними договора. Мало того — по информации прессы, супруги даже подписали документ о его неразглашении.

Кэри Лоуэлл в 2012 году подала на развод, на то время Ричард Гир уже встречался с новой возлюбленной — 33-летней журналисткой Алехандрой Сильва, с которой остается до сих пор.

Наоми Уоттс и Лив Шрайбер



favim.com

Вслед за Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом о разрыве отношений объявили Наоми Уоттс и Лив Шрайбер. В гражданском браке звезды состояли 11 лет, хотя так и не оформили отношения официально. За эти годы у них родились два сына — Саша и Сэмми.

Наоми и Лив, похоже, расстались действительно полюбовно — по крайней мере за опеку над детьми они не спорили и планируют воспитывать сыновей по-прежнему вместе. Именно так говорится в официальном заявлении звездной пары:

«В последние несколько месяцев мы пришли к выводу, что для нашей семьи будет лучше, если мы перестанем жить вместе. Мы намерены и дальше вместе воспитывать наших детей, окружая их любовью, заботой и дружбой, но при этом готовы к новому этапу в наших отношениях».

Джеймс МакЭвой и Энн-Мари Дафф



floorplanet.ru

После почти десяти лет супружеской жизни звезда кинофраншизы «Люди Икс» Джеймс МакЭвой развелся с супругой, актрисой Энн-Мари Дафф. Звездная пара познакомилась в 2004 году на съемках британского комедийного сериала «Бесстыдники» (Shameless), в котором МакЭвой по иронии судьбы играл возлюбленного своей будущей жены.

Джеймс МакЭвой и Энн-Мари Дафф поженились спустя два года после знакомства, в октябре 2006 года. 37-летний актер и его теперь уже бывшая супруга, которая на 8 лет его старше, воспитывают пятилетнего сына Брендана.

В официальном заявлении звездных супругов по поводу развода говорится следующее:

«С невероятной грустью мы приняли решение о разводе… Мы встречаем этот новый этап своей жизни с дружеским чувством, любовью и уважением друг к другу и общей целью заботиться о нашем сыне. Мы просим всех уважать наше право на частную жизнь — и, что еще важнее, частную жизнь нашего ребенка».