Команда Беларуси одержала вторую победу в XIII Рождественском турнире любителей хоккея.

В четверг, 5 января, президентская команда разгромила дружину с Балкан – 14:7.

Лучшим бомбардиром турнира стал Александр Лукашенко, который в матче с Балканами забросил 4 шайбы.

Всего на счету Лукашенко 5 заброшенных шайб и 3 голевые передачи в двух матчах. Напомним, в первом поединке белорусы выиграли у команды Объединенных Арабских Эмиратов – 7:3.