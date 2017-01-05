﻿﻿ Лукашенко в матче с Балканами забросил 4 шайбы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко в матче с Балканами забросил 4 шайбы

06.01.2017 09:31 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Команда Беларуси одержала вторую победу в XIII Рождественском турнире любителей хоккея.

В четверг, 5 января, президентская команда разгромила дружину с Балкан – 14:7.

Лучшим бомбардиром турнира стал Александр Лукашенко, который в матче с Балканами забросил 4 шайбы. 

Всего на счету Лукашенко 5 заброшенных шайб и 3 голевые передачи в двух матчах. Напомним, в первом поединке белорусы выиграли у команды Объединенных Арабских Эмиратов – 7:3.

Фото: euroradio.fm

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Беларуси одержала вторую победу в XIII Рождественском турнире любителей хоккея. В четверг, 5 января, президентская команда разгромила дружину с Балкан – 14:7.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Модульная мебель для дома, или искусство уюта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика