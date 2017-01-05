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Лукашенко в матче с Балканами забросил 4 шайбы
Команда Беларуси одержала вторую победу в XIII Рождественском турнире любителей хоккея.
В четверг, 5 января, президентская команда разгромила дружину с Балкан – 14:7.
Лучшим бомбардиром турнира стал Александр Лукашенко, который в матче с Балканами забросил 4 шайбы.
Всего на счету Лукашенко 5 заброшенных шайб и 3 голевые передачи в двух матчах. Напомним, в первом поединке белорусы выиграли у команды Объединенных Арабских Эмиратов – 7:3.
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Команда Беларуси одержала вторую победу в XIII Рождественском турнире любителей хоккея. В четверг, 5 января, президентская команда разгромила дружину с Балкан – 14:7.
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