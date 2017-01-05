

Каждый хозяин квартиры или дома мечтает о красивой и надежной мебели, которая безукоризненно впишется в интерьер, не будет загромождать комнату. Правильно организованное пространство — залог комфорта всей семьи, поэтому отличным решением для жилого помещения считается модульная мебель.

Особенности современных модульных систем

Данный вид корпусной мебели состоит из нескольких функциональных блоков. Они легко комбинируются под потребности конкретного человека. Модульная система может располагаться комплексно, а также быть расставленной по разным сторонам комнаты, позволяя более рационально использовать пространство. Собирается и разбирается она по принципу конструктора: каждый хозяин самостоятельно определяет место расположения каждого блока.

К модулям относят всевозможные шкафчики, этажерки или небольшие тумбочки с выдвижными ящиками в составе целого гарнитура. Чем больше элементов, тем проще комбинировать, составлять удобные функциональные конструкции. С современными сборными системами организация пространства в спальнях, гостиных или детских комнатах становится простой задачей.

Очень удобна мягкая модульная мебель. Это системы, состоящие из пуфиков, кресел, из которых за несколько минут легко собрать полноценный диван или кресло-кровать. В современных магазинах представлены удобные модули для ванных комнат.

Преимущества модульной мебели

Модульные системы популярны на современном рынке, поскольку обладают множеством неоспоримых преимуществ. Среди них стоит выделить:

удобство использования;

стильное оформление;

легкость перестановки;

функциональность;

мобильность;

оригинальный внешний вид.

Модульная мебель — оптимальное решение для малогабаритных квартир, где разместить полноценные шкафы-купе, огромные диваны практически невозможно. Небольшие элементы без проблем умещаются между имеющимися предметами обстановки и прекрасно сочетаются друг с другом. Некоторые модули при необходимости легко докупить отдельно.

Отдельные элементы гарнитура имеют сравнительно небольшой вес, что значительно сокращает силы и время, потраченные на перестановку. Даже переместив парочку шкафчиков, этажерок, вы легко создадите новый, оригинальный интерьер.

Модульная мебель — стильное решение и комфорт

Приобретая новые предметы обстановки, вы не будете озадачены подбором подходящих по дизайну элементов. Все модули выполняются в едином стиле, что позволяет создать законченный интерьерный ансамбль.

Поскольку подобные предметы интерьера получили широкое распространение, они стали любимой игрушкой дизайнеров. Довольно большой ассортимент оригинально и красиво оформленных фасадов позволит подобрать идеальное решение для вашего интерьера. Такая корпусная мебель идеально подойдет к классическому стилю, удачно будует смотреться в помещениях, выполненных в стиле арт-деко.

Чаще всего модульную мебель используют для зонирования пространства. Удобными стеллажами можно отделить спальную зону от места для отдыха, обеденную от гостевой. С помощью подобных элементов обстановки часть детской комнаты легко превращается в учебный класс или библиотеку. Функциональные составные гарнитуры — великолепное решение для экономии площади.

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