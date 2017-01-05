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Лукашенко перед Рождеством призвал к согласию и взаимопониманию

06.01.2017 09:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым и пожелал им крепкого здоровья, оптимизма и исполнения заветных желаний.

Лукашенко перед Рождеством призвал к согласию и взаимопониманию
© Sputnik / Виктор Толочко
Православные готовятся отметить Рождество Христово
Лукашенко перед Рождеством призвал к согласию и взаимопониманию
© Sputnik / Виктор Толочко
Православные готовятся отметить Рождество Христово

"Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше. Он воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра", — говорится в поздравление главы государства, которое размещено на официальном сайте белорусского президента.

В своем рождественском поздравлении президент призвал к созиданию, согласию и взаимопониманию.

"В наше непростое время именно эти ценности являются основой мирной, созидательной жизни, необходимой для благополучия и процветания страны", — сказал Лукашенко.

При этом он пожелал, чтобы праздничное настроение рождественских дней станет неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими. "Будем стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси", — отметил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер отметил, что Рождество служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия и добра.

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