Хоккеисты сборной Канады, дважды с разницей в 2 шайбы ведя по ходу финального поединка на домашнем молодежном (U20) чемпионате мира, упустили золото в серии послематчевых буллитов. Россияне завоевали бронзу в малом финале. 41-й молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря по 5 января в Торонто и Монреале.



Фото: worldjunior2017.com

США — Канада — 5:4 Б (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Шабо (Барзал, Жозеф, 4.58), 0:2 — Лозон (Стивенс, 9.02). 1:2 — Макэвой (Гринвей, Фокс, 23.04), 2:2 — Беллоуз (Фокс, Томпсон, 29.30, в большинстве), 2:3 — Н. Руа (Бин, Джост, 41.52, в большинстве), 2:4 — Жозеф (Маклеод, Шабо, 44.05), 3:4 — Беллоуз (Макэвой, 44.44), 4:4 — Уайт (Фокс, Келлер, 47.07), 5:4 — Терри (решающий послематчевый буллит).

Броски: 36−50 (6−10, 13−11, 9−10, 7−17).

Штраф: 12−4.

Вратари: Пэрсонс (95,83% отраженных бросков) — Харт (86,11% отраженных бросков).

Как и в полуфинале с россиянами , американцы дважды находили в себе силы отыграться, а затем снова вытащили счастливый билет в буллитной лотерее. В послематчевой перестрелке соперники общими усилиями реализовали лишь одну попытку из десяти. Причем решающий бросок, как и в полуфинале с Россией, остался за американцем Троем Терри.

Как и в дуэли предварительного этапа чемпионата мира в новогоднюю ночь, американский орешек опять оказался для Канады не по зубам.

Швеция — Россия — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Капризов (Воробьев, Рыков, 20.16), 1:1 — Дален (30.11), 1:2 — Гурьянов (60.33).

Броски: 39−26 (15−3, 14−8, 10−13, 0−2).

Штраф: 4−6.

Вратари: Сандстрем (92,31% отраженных бросков) — Самсонов (97,44% отраженных бросков).

Сражение за бронзовые медали также не уложилось в основное время, но до буллитов там не дошло. Россияне остановили секундомер через 33 секунды после начала овертайма и завоевали бронзу.

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