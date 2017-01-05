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Канада упустила золото молодежного чемпионата мира по хоккею, Россия - с бронзой
Хоккеисты сборной Канады, дважды с разницей в 2 шайбы ведя по ходу финального поединка на домашнем молодежном (U20) чемпионате мира, упустили золото в серии послематчевых буллитов. Россияне завоевали бронзу в малом финале. 41-й молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря по 5 января в Торонто и Монреале.
США — Канада — 5:4 Б (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 — Шабо (Барзал, Жозеф, 4.58), 0:2 — Лозон (Стивенс, 9.02). 1:2 — Макэвой (Гринвей, Фокс, 23.04), 2:2 — Беллоуз (Фокс, Томпсон, 29.30, в большинстве), 2:3 — Н. Руа (Бин, Джост, 41.52, в большинстве), 2:4 — Жозеф (Маклеод, Шабо, 44.05), 3:4 — Беллоуз (Макэвой, 44.44), 4:4 — Уайт (Фокс, Келлер, 47.07), 5:4 — Терри (решающий послематчевый буллит).
Броски: 36−50 (6−10, 13−11, 9−10, 7−17).
Штраф: 12−4.
Вратари: Пэрсонс (95,83% отраженных бросков) — Харт (86,11% отраженных бросков).
Как и
Как и в
Швеция — Россия — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 — Капризов (Воробьев, Рыков, 20.16), 1:1 — Дален (30.11), 1:2 — Гурьянов (60.33).
Броски: 39−26 (15−3, 14−8, 10−13, 0−2).
Штраф: 4−6.
Вратари: Сандстрем (92,31% отраженных бросков) — Самсонов (97,44% отраженных бросков).
Сражение за бронзовые медали также не уложилось в основное время, но до буллитов там не дошло. Россияне остановили секундомер через 33 секунды после начала овертайма и завоевали бронзу.
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Хоккеисты сборной Канады, дважды с разницей в 2 шайбы ведя по ходу финального поединка на домашнем молодежном (U20) чемпионате мира, упустили золото в серии...
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