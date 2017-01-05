



Министерство по налогам и сборам установило с 1 января 2017 года новый срок выставления электронных счетов-фактур.

Министерство по налогам и сборам информирует, что в соответствии с пунктом 5 статьи 1061 Налогового кодекса с 1 января 2017 года выставление (направление) электронного счета-фактуры осуществляется по общему сроку не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, если иное не установлено пунктом 5 статьи указанной статьи.

В отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных в декабре 2016 года выставление электронного счета-фактуры также может производиться по сроку не позднее 10.01.2017, сообщила пресс-служба МНС.