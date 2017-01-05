Жительница Калифорнии стала жертвой киберсталкинга — бесчисленных гневных сообщений в социальных сетях от таинственного человека, с которым она никогда раньше не была знакома. Об этом сообщает сайт Федерального бюро расследований США.



Изображение: Jerod Barker / behance.net

Нарушительница закона — Кассандра Круз (Kassandra Cruz) — училась в Международном университете Флориды и много времени проводила в интернете, занимаясь исследованиями. В июне 2015 года она начала фиксироваться на актрисе, которую она заметила на порносайте и отследила в социальных сетях.

Жертвой стала бывшая актриса фильмов для взрослых (ее имя не называется). В съемках она участвовала 15 лет назад в возрасте 18 лет, пока училась в средней школе и «искала способы преуспеть в жизни». С тех пор она нашла другую работу и завела семью.

Круз создала поддельный аккаунт под именем Джованни и подружилась в бывшей актрисой и многими ее друзьями. После она принялась слать угрозы девушке и членам ее семьи. Затем начала требовать 100 000 долларов в обмен на молчание о ее актерском прошлом.

За первые четыре месяца 2016 года жертва получила более 900 телефонных звонков и текстовых сообщений на личный мобильный телефон. Примерно столько же звонков поступило на ее рабочий номер. Сообщается, что она с трудом могла выполнять свои обязанности и начала задумываться о самоубийстве.

Круз создала множество фальшивых аккаунтов, из-за чего агентам было сложно ее отследить. Арестовать женщину получилось только в мае 2016 года, когда жертва согласилась заплатить и договорилась на встречу. Суд прошел в августе 2016 года, Круз признали виновной в киберпреследовании и приговорили к 22 месяцам тюремного заключения.

«Даже в то время, как Круз отправили в тюрьму, она по-прежнему хотела поговорить с жертвой, — рассказал Джордж Нау, специальный агент ФБР в Майами. — Она была ослеплена своей одержимостью и не обращала внимания на последствия ее преступления».