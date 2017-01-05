Определились главные претенденты на победу в Международном фестивале мобильного кино velcom Smartfilm. Члены жюри сформировали шорт-лист из 12 работ, 4 из которых сняты белорусскими авторами. Обладатель Гран-При, а также призеры фестиваля будут названы на церемонии закрытия 19 января.





В этом году фестиваль впервые вышел на международный уровень, а конкурсанты могли творить в свободном формате. После предварительной проверки на соответствие всем условиям фестиваля к конкурсу были допущены 273 работы из 48 стран мира. Со всеми этими фильмами ознакомились представители жюри: киновед и директор Минского международного фестиваля «Лiстапад» Игорь Сукманов, культуролог и киноаналитик Максим Жбанков, кинокритик Антон Сидоренко, режиссер Митрий Семенов-Алейников и избранный по ходу фестиваля пятый участник жюри — студентка Белорусской государственной академии искусств Александра Сергеевич.

Каждый член жюри составил свой список предпочтений среди представленных на конкурс мобильных фильмов. Затем на общем собрании эксперты обменялись мнениями и сформировали единый шорт-лист, в который вошли 12 работ.

«INTO THE LIGHT» — Myriam Fontaine (Франция) BUBBLES DON’T LIE — Stepan Etrych (Чешская республика) LOST BUCOLIC — Shane Howard (США) РАБОТНИК ГОДА — Кирилл Нонг (Беларусь) THE BONE — Volkan Guney Eker (Турция) ПОМНИТЬ — Екатерина Никонович (Беларусь) TIDE OF LOVE AND DEATH — Abhradip Ghatak (Индия) 137 ЧАСОВ — Дмитрий Сахарук (Беларусь) CIRCUS — Michel Kharoubi (Франция) УМЗАРАЗУМ — Антон Байденок (Беларусь) SINGLE TO LONDON — Ryd Cook (Великобритания) FINITO — Mauricio Bartok (Бразилия)

Члены жюри отметили общий высокий уровень присланных работ. В целом одобрение судей конкурса заслужило мобильное кино с убедительной концепцией, уникальное, выполненное технически «вкусно» и претендующее на новизну и открытие.





Четыре конкурсные работы, прошедшие в шорт-лист международного фестиваля, сняты белорусскими авторами. Это «Работник года» Кирилла Нонга, «Помнить» Екатерины Никонович, «137 часов» Дмитрия Сахарука, «Умзаразум» Антона Байденка. Участники жюри отметили, что белорусские работы оказались конкурентоспособны в международном конкурсе. Это подтверждает и успешный опыт участия победителя прошлого velcom Smartfilm — буктрейлера «1984» — в международных фестивалях. В частности, на днях этот белорусский мобильный фильм вышел в полуфинал престижного iPhone Film Festival в США.