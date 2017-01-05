На выставке CES 2017 в Лас-Вегасе компании демонстрируют не только телевизоры, ноутбуки и мобильные гаджеты, но и роботов. Пожалуй, самым внушительным и массивным стал 4,2-метровый Prosthesis .

Prosthesis — по сути, огромный экзоскелет, управляемый человеком, сидящим внутри конструкции. Несмотря на свои внушительные габариты, он может практически бесшумно передвигаться со скоростью до 32 км/ч.

Весит робот 3,5 тонны, его высота — 4,2 м, ширина — 5 м. Заряда его аккумуляторов хватает до двух часов работы. Движения ног робота дублируют движения рук, управляющего им человека. Сделал огромный экзоскелет американский инженер Джонатан Типпетт, ранее разработавший бионический человеческий протез.