



По результатам надзора за деятельностью открытого акционерного страхового общества «Пенсионные гарантии» на страховом рынке Беларуси Министерство финансов приостановило действие лицензии указанной организации.

Как сообщила пресс-служба Минфина, ОАСО «Пенсионные гарантии» не устранило выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения требований законодательства о страховании, выразившиеся в превышении норматива расходов на ведение дела, в срок, установленный требованием (предписанием) Министерства финансов от 18.04.2016 №13-2-7/108 (далее – Требование).

В соответствии с Требованием ОАСО «Пенсионные гарантии» предписывалось устранить выявленное нарушение в срок не позднее 01.01.2017, с приложением письменного отчета об его исполнении в Министерство финансов.

В установленный Требованием срок нарушение законодательства о страховании ОАСО «Пенсионные гарантии» не устранены. Отчет о невозможности исполнения Требования представлен страховой организацией в адрес Министерства финансов 28.12.2016. По предварительным данным по итогам работы за 2016 год норматив расходов на ведение дела превышен страховой организацией более чем, на 240,0 тыс. рублей.

В этой связи Министерством финансов согласно приказу от 03.01.2017 №2 принято решение о приостановлении с 11.01.2017 по 16.01.2017 действия выданного открытому акционерному страховому обществу «Пенсионные гарантии» специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004 (зарегистрировано в реестре лицензий Министерства финансов 19.12.2003 за № 13-00004).