Поколением Y, или миллениалами, принято называть людей, которые родились в 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Особенностям мышления и поведения таких людей посвящено множество работ — от научно-популярных статей до целых монографий. Исследователи даже подсчитали, что представители поколения Y обеспечивают 50% трафика в современных торговых центрах.

В таких условиях профессиональные игроки на рынке недвижимости стараются максимально адаптировать свои объекты под нужды миллениалов — будь то жилье, торговля или номера в отелях.

По просьбе «РБК-Недвижимости» управляющий партнер архитектурного бюро Front Architecture Владислав Спицын назвал основные тенденции, затрагивающие гостиницы в связи с активизацией спроса от поколения Y. Речь идет о глобальных процессах, в которые включились отели по всему миру.

«Люди, рожденные в конце прошлого века, вступили в активный возраст и начали потреблять экономические блага, — объяснил Спицын. — На поколение Y сделали ставку и международные сети с раскрученным именем, и независимые бутик-отели».

По словам специалистов, минимализм и функциональность — главные требования миллениалов к комнате в отеле. Классические элементы гостиничного номера вроде письменного стола или гардероба сходят на нет. Им на смену приходят кровать-трансформер с ящиками, куда можно убрать одежду, и небольшая рабочая поверхность, на которую можно поставить планшет или ноутбук.





Место отмирающих тумбочек занимают дизайнерские конструкции необычной формы. Миллениалы не боятся нестандартной мебели — напротив, такие постояльцы ценят творческий подход к обстановке и выделяющийся декор стен.





Раковина в комнате не смущает поколение Y. То, что когда-то считалось издержками экономии, теперь воспринимается как удобный атрибут современного отеля: зачем идти в ванную, если вымыть руки можно прямо в номере?





Мини-бары с напитками — прошлый век. В современных отелях появляются мини-бары с одеждой: компания Pimkie устанавливает в номерах целые шкафы, заполненные платьями, брюками и туфлями, которые можно купить и надеть, не выходя из комнаты.





Новые технологии — главное отличие отелей для поколения Y от старорежимных гостиниц для более взрослых гостей. Молодые постояльцы оценят сенсорное управление в изголовье кровати, откуда можно, к примеру, управлять кондиционером или завести будильник.





Умные зеркала в отелях сети Four Points оснащены сенсорным управлением и способны показывать свежие новости, сводки погоды и спортивные результаты.





Так выглядит зона регистрации постояльцев в нью-йоркском отеле Yotel на Манхэттене. Никаких людей, только типовые автоматы, похожие на стойки в аэропорту, — человек самостоятельно вводит свои данные и получает ключ. Здесь же можно сдать ключ и уехать, не прощаясь.





Входная группа нью-йоркской гостиницы Yotel, которая называет себя iHome благодаря технологичности всех процессов. К примеру, в лобби гостей встречает робот-носильщик, а в номерах оборудована техностена, усиливающая сигнал Wi-Fi и оснащенная всеми возможными разъемами для подключения электронных устройств.





Альтернативное исполнение зоны ресепшен. В отеле Hudson NY Central Park лобби похоже на заросший тропическими растениями железнодорожный вокзал: кирпичная кладка здесь соседствует с перекрытиями, обвитыми зеленью. Такая обстановка создает уникальное настроение и привлекает гостей за счет особенной ауры места.





Для представителей поколения Y лобби становится пространством для встреч и развлечений, поэтому многие отели устанавливают в общественной зоне игры вроде настольного футбола или аэрохоккея.





Общественные зоны в отелях для миллениалов могут превращаться в коворкинг и библиотеку.





Стеллажи с полками «переехали» из номеров в лобби. Такое решение позволяет сделать общественную зону более уютной и домашней.





Гибрид необъятной комнаты с двухэтажным шкафом, инсталляции в виде висящего на стене красного велосипеда, а также пространства для комфортной работы с лампами и мягкими спинками — так выглядит общественная зона в нью-йоркском CitizenM.





Коворкинги открываются в отелях не только за рубежом, но и в России. На фото — коворкинг-пространство в гостинице Holiday Inn Seligerskaya в Москве.





Обезличивание и автоматизация — верные спутники людей эпохи Y. Старшее поколение заказывало горячие блюда в номер; более молодые постояльцы не хотят никому звонить и не готовы ждать заказа. Вместо этого они выйдут в холл и купят еду в автомате.





Автоматы в современных отелях продают не только шоколадные батончики с газировкой, но и здоровую пищу (на фото справа) и даже косметику (на фото слева).





Завтрак в отеле перестает быть обязательным атрибутом для постояльцев поколения Y. Тех, кто все же решит позавтракать в гостинице, не смущает необходимость заплатить стороннему оператору — в этом случае миллениал понимает, что экономит на стоимости номера, куда в противном случае завтрак мог быть включен по умолчанию.





В некоторых случаях зону ресепшен объединяют с баром.



