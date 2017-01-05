Если бы партия тунеядцев решила записать обращение к гражданам, лучшего место, чем кинотеатр, было бы не найти. Прийти утром и в полупустом зале с комфортом устроиться в удобном кресле, не бояться, что хруст твоего попкорна мешает сотне соседей (максимум — десятку) — это, знаете, удовольствие для истинных гурманов праздности. Но утром четверга, когда в кинотеатр отправились корреспонденты Sputnik, залы оказались заполнены чуть больше, чем обычно — часть публики пережидала "Аксель" на мультфильме о снежной королеве, заменяя реальный мороз виртуальным в 3D.



© Фото: Централ Партнершип Кино в январе: пять самых интересных фильмов

"С женой не сходишь"

Разделив утренние сеансы на "мультики" и "не мультики", корреспонденты Sputnik отправились на поиски отдыхающих, тунеядцев и к ним приравненных. Этим утром из мультиков зрителям предлагали посмотреть "Снежную королеву — 3", а те, кто был слишком брутален для российского мультика, шел на "Кредо убийцы", снятого по мотивам популярной серии компьютерных игр Assassin's Creed.

"Что прогуливаю? Философию!" — радостно сообщает корреспондентам Sputnik студентка Полина, которая всей диалектической сложности бытия зимним утром предпочла просмотр "Кредо убийцы". Вообще Полина не особенно любит ходить в кино утром — утверждает, что приятнее заканчивать просмотр, когда на улице горят гирлянды и фонари, но на вечерние сеансы нужно бронировать билеты заранее, а на дневной можно прийти спонтанно и почти всегда найти свободные места.



© Sputnik / Марина Серебрякова Студентка Полина

"Фильм понравился по трейлеру, а сейчас у меня заканчивается отпуск, решила скоротать время просмотром кино. Мне нравится смотреть кино днем — меньше людей, меньше хрустят попкорном", — рассказала Sputnik Александра.



© Sputnik / Марина Серебрякова Александра любит смотреть кино днем

Александр коротает последние дни не отпуска — больничного.

"С женой на "Кредо убийцы" не пойдешь, а перед посещением врача есть время", — рассказал о своем раннем кинопросмотре Александр.



© Sputnik / Марина Серебрякова Александр на раннем кинопросмотре

Эдуард и Алена приехали в Минск из Могилева, и чтобы не блуждать в холодную погоду по заснеженным улицам, пришли в кинотеатр. Дома ребята ходят на вечерние сеансы, говорят, утренний кинопросмотр понравился им больше — очень уж умиротворяющая атмосфера полупустого зала.

В зале оказались и гости Беларуси — москвич Вадим решил в кинотеатре скоротать время до поезда и заверил Sputnik, что в Москве кинотеатры попроще, чем в Минске.



© Sputnik / Марина Серебрякова Москвич Вадим решил в кинотеатре скоротать время до поезда

"Движущихся афиш прежде не встречал. Обычно дома хожу в кинотеатр у дома, в любое время суток там залы отнюдь не переполненные", — рассказал зритель Вадим.

Среди посетителей кинотеатров оказались и именинники.

"У мяне сёння дзень народзінаў, вырашыў адпрасіцца з работы і пабавіць час па-мужчынску, пайшоў у кінатэатр са сваім сябрам — а ён "тунеядец". Дарэчы, тэма фільма мне крыху блізкая: пайшоў у гістарычны музей, шукаю сваіх продкаў, а фільм распавядае пра чалавека, які іх ужо знайшоў — пагляджу", — рассказал корреспондентам Алесь.



© Sputnik / Марина Серебрякова Алесь пришел в кино в свой день рождения

Оказался среди киноманов и зритель, которые идентифицирует себя как "тунеядец".



© Sputnik / Марина Серебрякова "Тунеядец" Николай

"Живу недалеко — здесь продуктовый рядом, вот и в кино захожу", — поделился историей своего пути к кинематографу Николай.

Не только мультики

Чаще всего на утренние сеансы приходят родители с детьми. Так, внучку Яну на каникулах привела в кинотеатр бабушка Алина.

"Не очень рано, не очень поздно — можно вовремя домой к обеду вернуться. Вчера в интернете изучили афишу и определились с таким сеансом. Сама не очень часто прихожу в кино, а вот детей на каникулах вожу", — рассказала бабушка Яны.



© Sputnik / Марина Серебрякова Внучку Яну на каникулах привела в кинотеатр бабушка Алина

"Даже наши селебрити в кино предпочитают ходить, судя по всему, днем — нередко их вижу здесь. Пусть не на самые ранние сеансы, но все же до того момента, как у большинства людей заканчивается рабочий день и они отправляются в кино, — рассказал корреспонденту Sputnik Егор Малыженков, директор по маркетингу и PR сети кинотеатров Silver Screen . — Также сейчас частые гости — организованные группы (10 человек и более). Для них у нас специальные цены и возможность раннего бронирования".



© Sputnik / Марина Серебрякова Егор Малыженков, директор по маркетингу и PR сети кинотеатров Silver Screen

Среди посетителей утренних сеансов — и люди с ограниченными возможностями.

"Кинотеатр вечером — весьма оживленное место. И чтобы не стоять в очереди, люди с ограниченными возможностями нередко выбирают утренние сеансы. Уделяем им особое внимание", — рассказал директор по маркетингу.



© Sputnik / Марина Серебрякова Кинозал Silver Screen перед утренним сеансом

Без очередей и суеты, без столпотворения из желающих купить попкорн и кофе, корреспонденты Sputnik провели идеальное утро в городе, в мыслях ни на минуту не оставляя офисных работников, которые в кинотеатры доберутся не раньше семи.