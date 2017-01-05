|
Праздник "Каляды" в Могилеве отменили из-за мороза
В Могилеве отменили праздник «Каляды»,
Массовые гуляния на открытом воздухе решили перенести из-за штормового предупреждения и низких температур. В субботу в Могилеве
Гуляния решили перенести на 14 января — день, когда будут праздновать старый Новый год. Время и место те же: Печерский лесопарк, с 12.00 до 16.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гуляния планируют провести 14 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии