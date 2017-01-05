﻿ Праздник "Каляды" в Могилеве отменили из-за мороза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Праздник "Каляды" в Могилеве отменили из-за мороза

06.01.2017 10:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве отменили праздник «Каляды», запланированный на 7 января. Из-за мороза гуляния перенесут, сообщили в горисполкоме.

Массовые гуляния на открытом воздухе решили перенести из-за штормового предупреждения и низких температур. В субботу в Могилеве будет рекордный для этой зимы мороз: -21°С.

Гуляния решили перенести на 14 января — день, когда будут праздновать старый Новый год. Время и место те же: Печерский лесопарк, с 12.00 до 16.00.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гуляния планируют провести 14 января.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Прогулять философию, переждать Аксель: что минчане делают в кино утром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика