В Могилеве отменили праздник «Каляды», запланированный на 7 января . Из-за мороза гуляния перенесут, сообщили в горисполкоме.

Массовые гуляния на открытом воздухе решили перенести из-за штормового предупреждения и низких температур. В субботу в Могилеве будет рекордный для этой зимы мороз : -21°С.

Гуляния решили перенести на 14 января — день, когда будут праздновать старый Новый год. Время и место те же: Печерский лесопарк, с 12.00 до 16.00.