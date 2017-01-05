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Белорусская комедия "Party-Zan фильм" анонсировала первые кассовые сборы
Белорусская комедия
Отметим, что
— Да, наш рекламный бюджет во много раз скромнее, чем у иностранных фильмов, но мы верим в тягу белорусов к белорусскому, — говорит со-продюсер и композитор фильма Дмитрий Фрига. — Не можем же мы быть просто территорией для проката иностранного кино? Пора показать, что и наше кино имеет долю своего рынка!
Напомним, что «Party-zan фильм» стартовал сразу в 8 минских кинотеатрах 18 сеансами в день. Посмотреть белорусскую комедию можно в кинотеатрах сети «SilverScreen», кинотеатрах «Беларусь», «Аврора», «Мир», «Комсомолец» и «FALCON CLUB Бутик Кино» до 11 января, а уже с 12 января во всех регионах Беларуси.
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За первый уик-энд ее посетили более 3500 зрителей на общую сумму сборов около 18 тысяч рублей (9 тысяч долларов в эквиваленте).
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