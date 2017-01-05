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В Беларуси появилась Федерация киберспорта
06.01.2017 11:26 — Разное | Ежедневник
Министерством юстиции зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта».
"Белорусская федерация киберспорта" создано с целью развития киберспорта в Беларуси, как части международного спортивного движения, и подготовка граждан страны к жизни в информационном обществе, формирования здорового образа жизни., сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
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Министерством юстиции зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта».
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